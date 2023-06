Final Fantasy IX Remake esiste, arriva una nuova conferma

Ormai da diversi giorni si rincorrono le voci su un remake di Final Fantasy IX, uno dei capitoli della saga Square più belli (ma sottovalutati) di tutti i tempi.

Dopo il successo ottenuto dal remake del settimo capitolo (lo trovate su Amazon), il publisher avrebbe dunque in mente di riportare in vita anche il nono capitolo, il quale sarebbe in lavorazione da diverso tempo.

Del resto, da anni i fan chiedono a gran voce un remake, un desiderio che forse potrebbe concretizzarsi a breve.

Dopo aver ammirato il fan-remake di FFIX in UE5, ora è arrivata una nuova conferma circa l'esistenza del rifacimento ufficiale.

Il noto portale giapponese Gematsu, quindi una fonte del tutto attendibile, afferma di aver preso atto che un remake di Final Fantasy IX prodotto da Square Enix è attualmente in sviluppo.

«Mentre Final Fantasy IX Memoria Project è solo un concept di prova per i fan che non verrà rilasciato come prodotto giocabile, Gematsu sa che un vero e proprio remake di Final Fantasy IX da parte di Square Enix è attualmente in fase di sviluppo», si legge nel post Twitter.

Gematsu da quindi per certo che il gioco esiste, ricevendo conferma sul fatto che il remake di Final Fantasy IX, prima o poi, lo giocheremo per davvero.

Al momento, tuttavia, non ci sono altri dettagli in merito (improbabile che il gioco faccia capolino stasera, in occasione della Summer Game Fest), quindi non ci resta che attendere buone nuove direttamente da Square Enix.

Ovviamente vi terremo aggiornati se la cosa dovesse concretizzarsi, sebbene non ci aspettiamo novità a stretto diro, a dire il vero.

Ad ogni modo, la nostra recensione relativa alla versione Switch del nono capitolo originale della serie la potete leggere in ogni caso a questo indirizzo.

Rimanendo in tema, una serie animata basata proprio sulla nona fantasia finale è in sviluppo dai francesi di Cyber ​​Group Studios, in collaborazione con Square Enix.

Infine, parlando ancora di classici senza tempo, solo pochi giorni fa vi avevamo riportato nuovi indizi sul possibile arrivo di una remastered di Final Fantasy Tactics, un altro cult davvero molto apprezzato.