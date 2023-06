Final Fantasy VII Rebirth uscirà su due dischi: i fan sono divisi

Final Fantasy VII Rebirth si pre-annuncia un titolo che metterà a dura prova le capacità di archiviazione delle vostre PS5: Square Enix ha infatti annunciato che il prossimo capitolo della saga di Cloud necessiterà ben due dischi di gioco.

Un annuncio semplicemente impressionante, ma che fa seguito a quanto già accaduto con il precedente Remake (lo trovate su Amazon): in quel caso era necessario un disco per l'installazione e un disco secondario con cui poter effettivamente avviare il gioco.

Ma l'annuncio fa ancora più rumore, trattandosi di un gioco in esclusiva console PS5: Final Fantasy VII Rebirth sarà dunque il primo titolo next-gen a richiedere due dischi.

Evidentemente, le dimensioni dei file si sono rivelate così immense da non poter bastare un semplice disco di gioco: una rivelazione che, come sottolineato da IGN.com, ha inevitabilmente scatenato le discussioni in rete, con molti fan che ricordano con nostalgia i tempi di PS1, augurandosi che possa essere di buon auspicio per la longevità dell'avventura.

Non possono poi mancare gli inevitabili meme su questa curiosa vicenda, al punto che qualche fan ha perfino rievocato una celebre affermazione di Otacon in Metal Gear Solid 4, che sottolineava come proprio i Blu-ray permettessero di evitare il cambio di CD. Curioso dunque come, nonostante siano passate altre due generazioni, ci sia stato un ritorno al passato.

Sebbene alcuni fan ritengano che la necessità di due dischi possa rendere Final Fantasy VII Rebirth un gioco "migliore", non mancano però i commenti di chi rimane perplesso da questo annuncio, a partire da chi si domanda come reagirà PS5 di fronte a titoli con queste dimensioni, oltre a chi sospetta che questo non sarebbe affatto motivo di vanto, ma un segnale relativo a possibili problemi di ottimizzazione, soprattutto se paragonato ai miracoli fatti da Nintendo con Tears of the Kingdom.

Insomma, come era ampiamente prevedibile con un annuncio di tale portata, la notizia ha nettamente spaccato in due l'opinione pubblica: non ci resta che aspettare e scoprire quali fan abbiano effettivamente ragione.

Se non avevate recuperato Remake e siete rimasti spaventati da questa notizia, Square Enix ha già chiarito che non sarà necessario aver giocato il primo capitolo per godersi pienamente la nuova avventura di Cloud e compagni.

Ma Final Fantasy VII Rebirth non è stato l'unico reveal dedicato al settimo capitolo della saga: è stato infatti svelato un nuovo trailer dello spin-off mobile Ever Crisis, come vi abbiamo riportato nel nostro recap completo.