Final Fantasy VII Rebirth ha una data di uscita

Square Enix e Sony hanno deciso di fare felici i fan con un nuovo video gameplay di Final Fantasy VII Rebirth in occasione dello State of Play di stasera, con tanto di data di uscita.

Il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade a prezzo davvero molto basso su Amazon) promette infatti di farci rivivere la storia originale, ma con le dovute differenze, in esclusiva su console PS5.

Advertisement

Il gioco, che ci permetterà di «viaggiare in un mondo sfaccettato con un'ampia libertà», uscirà infatti solo sulla piattaforma current-gen di Sony.

Dopotutto, dall'ultimo filmato mostrato era chiaro che Rebirth avrebbe sfruttato a dovere le potenzialità di PS5.

Ora, è stato confermato che il gioco vedrà la luce il 29 febbraio 2023. Pochi mesi ci separano quindi dall'uscita ufficiale del gioco.

Come già successo in Remake, anche in questo caso la colonna sonora verrà riarrangiata in maniera ancora più intensa.

Ma non solo: vi ricordiamo che un vecchio trailer ha svelato che Final Fantasy VII Rebirth uscirà su ben due dischi: l'annuncio ha fatto ridere i fan, tra chi l'ha presa bene e chi un po' meno.

Nell'attesa, recuperate tutti gli annunci e i trailer dello State of Play di stasera a questo indirizzo.