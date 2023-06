Final Fantasy IX, il remake non esce? Ci pensano i fan

Final Fantasy IX è di fatto uno dei capitoli della saga di JRPG più belli (e sottovalutati) di sempre.

Al netto di giochi decisamente più recenti come Final Fantasy VII Remake Intergrade (che trovate su Amazon), la nona fantasia finale è molto cara agli appassionati storici del franchise.

Advertisement

Difatti, questi da anni chiedono a gran voce un remake, un desiderio che forse potrebbe concretizzarsi a breve.

Dopo aver visto in azione il fan-remake di FFIX, ora questo mostra i passi in avanti compiuti dagli appassionati.

Questi hanno infatti rilasciato ben 25 minuti di gameplay tratti da Memoria Project, un remake assolutamente non ufficiale del gioco, mosso dall'Unreal Engine 5 e creato dall’artista 3D Dan Eder.

Il risultato finale è assolutamente sbalorditivo e dimostra come Final Fantasy IX sia invecchiato davvero bene.

Attenzione, però: Memoria Project non è stato ideato per essere distribuito sotto forma di fan-remake giocabile, neppure sotto forma di semplice demo.

I creatori del progetto hanno infatti ammesso di averlo realizzato per puro diletto, senza quindi alcuno scopo di lucro.

Poco importa, francamente: il risultato finale di Memoria Project è infatti così bello che merita anche di essere ammirato in questa veste.

La nostra recensione relativa alla versione Switch del nono capitolo originale della serie la potete leggere in ogni caso a questo indirizzo, sperando che prima o poi un vero Final Fantasy IX Remake faccia davvero capolino. Ovviamente vi terremo aggiornati se la cosa dovesse concretizzarsi.

Rimanendo in attesa, una serie animata basata proprio sulla nona fantasia finale è in sviluppo dai francesi di Cyber ​​Group Studios, in collaborazione con Square Enix.

Infine, parlando ancora di classici senza tempo, solo pochi giorni fa vi avevamo riportato nuovi indizi sul possibile arrivo di una remastered di Final Fantasy Tactics, un altro cult davvero molto apprezzato.