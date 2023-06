Final Fantasy, si riaccendono le speranze per una storica remaster

Final Fantasy XVI è uno dei titoli più attesi delle prossime settimane, ma a quanto pare ora si sono riaccese le speranze di rivedere anche un grande classico del passato, ossia Final Fantasy Tactics.

Proprio in questi giorni sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo mostrato il nostro ultimo provato di FFXVI, nel caso la saga sia la vostra passione.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, sembra proprio che lo storico RPG tattico nato su PS One possa tornare in auge.

Uno sviluppatore di Final Fantasy Tactics ha postato su Twitter una strana risposta a una domanda di un fan.

Yasumi Matsuno, designer del gioco, ha infatti risposto a un utente che gli chiedeva di un remaster del titolo.

L'autore, invece di smentire l'intera faccenda, ha replicato con una frase davvero enigmatica: «Se decidessimo di rimasterizzarlo, pensate sia meglio indebolire 'Il Dio del Tuono Cid', accusato di aver distrutto l'equilibrio?».

Da tempo circolano voci sul ritorno del classico di Square Enix del 1997, specie da un fuga di notizie di NVIDIA risalente al 2021, in cui il produttore elencava giochi non ancora annunciati. Staremo a vedere.

