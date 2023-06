Final Fantasy IX Remake «è reale»: arriva una nuova conferma

Sembra proprio che uno dei nuovi progetti in casa Square Enix potrebbe essere davvero il remake di Final Fantasy IX, uno dei capitoli più amati della saga JRPG.

Dopo il successo ottenuto dal remake del settimo capitolo (lo trovate su Amazon), il publisher avrebbe dunque in mente di riportare in vita anche altri grandi episodi della serie, con un nuovo progetto che sarebbe in lavorazione da diverso tempo.

Da diverso tempo si chiacchiera infatti di questo possibile nuovo ri-adattamento, dato che era presente nel celebre leak Nvidia insieme a numerosi altri giochi confermati nel corso del tempo.

E se proprio nella scorsa giornata vi avevamo riportato nuovi indizi sul possibile arrivo di una remastered di FF Tactics, nelle scorse ore il noto giornalista e insider Jeff Grubb ha riacceso le speranze per Final Fantasy IX Remake, dicendosi convinto che «è reale».

Come segnalato dagli utenti del forum Reddit di Final Fantasy, Jeff Grubb ha commentato proprio il celebre leak di Nvidia nell'ultimo podcast di Giant Bomb, sottolineando che numerose produzioni di casa Square Enix sono state, con il tempo, tutte confermate:

«La maggior parte dei giochi Square Enix in quella lista sono stati confermati o sono perfino già usciti, ad eccezione di Final Fantasy IX Remake e Final Fantasy Tactics Remaster... Vi dirò che recentemente ho sentito, ancora una volta, che Final Fantasy IX Remake è reale e sta accadendo».

Al momento non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale da Square Enix, ma considerando che si tratta di una fonte affidabile e tenendo in considerazione il leak di Nvidia — che potete riscoprire nella nostra notizia dedicata — potrebbe essere solo questione di tempo prima che arrivi il reveal ufficiale.

Naturalmente non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di potenziali conferme ufficiali: continueremo a seguire la vicenda e vi terremo informati con tutte le ultime novità.