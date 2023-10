Festa Offerte Prime: 5 imperdibili giochi PS5 in sconto

La Festa delle Offerte Prime è in corso e porta con sé un'ampia gamma di sconti sui videogiochi per PS5. Tuttavia, in mezzo a tante promozioni, può essere complesso individuare le occasioni d'oro, un po' come succederà durante il prossimo Black Friday.

N.B.: gli sconti sono spesso calcolati sul prezzo di listino.

Per facilitare la vostra ricerca, abbiamo selezionato 7 dei migliori videogiochi per PS5 in sconto, così da risparmiare considerevolmente sul loro acquisto. Inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori giochi per PS5, che trovate al seguente indirizzo.

Ricordiamo che le offerte che troverete di seguito sono disponibili su Amazon per un periodo limitato e riservate esclusivamente agli iscritti ad Amazon Prime.

5 imperdibili giochi per PS5 in sconto

Resident Evil 4 Edizione Steelbook

Like A Dragon Ishin

Persona 5 Royal

Street Fighter 6 Steelbook Edition

The Quarry

