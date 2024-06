Fallout Stagione 2 si prenderà tutto il (tanto) tempo necessario

La serie tv di Fallout è stato un successo inimmaginabile per molti, e la Stagione 2 è già diventato il desiderio più grande per il pubblico. Ci sarà da aspettare un po', però, prima di poter vedere come Prime Video racconterà ancora il mondo di Bethesda.

Gli showrunners ne hanno parlato ai microfoni di The Hollywood Reporter in una lunga intervista, dove ovviamente si è parlato dell'uscita di Fallout Stagione 2 e se, al momento, la produzione avesse idea di quando sarà lanciata la nuova stagione.

Graham Wagner, uno dei due showrunner insieme a Geneva Robertson-Dworet, ha voluto fare chiarezza rispetto alla data di uscita:

«Internet ha l'interessante abitudine di rendere vincolanti le dichiarazioni non vincolanti, quindi sono riluttante a fornire una data che verrà estrapolata dal contesto e rimarrà su Reddit per circa un anno. Ma stiamo andando il più velocemente possibile e abbiamo già fatto un sacco di lavoro pesante a partire dalla prima stagione. Abbiamo set, risorse ed effetti visivi già realizzati. Stiamo iniziando a correre in questa stagione. Daremo il massimo per far uscire la seconda stagione il più velocemente umanamente possibile.»

Non dobbiamo avere alcuna fretta, insomma. Sebbene la serie TV di Fallout abbia fatto guadagnare tantissimo a Bethesda, quindi è nell'interesse di tutti non andare troppo a lungo con la seconda stagione.

Se, nel frattempo, non potete fare a meno di mostri mutati, Nuka Cola e armature atomiche, potete recuperare Fallout 76 su Amazon al miglior prezzo e cominciare la vostra avventura.

La Fallout-mania è infatti esplosa senza pietà. Ci sono fan che stanno creando dei remake di Fallout 2 in modi assurdi, così come chi sta cercando di giocare al primo Fallout su un Nintendo 3DS.

E anche la stessa Prime Video non starà sicuramente con le mani in mano, prima di Fallout Stagione 2: quest'anno arriva infatti la serie di Yakuza, mentre Amazon ha detto ufficialmente sì al live-action di Tomb Raider.