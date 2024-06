Fallout 2, il remake dei fan è in arrivo (e sarà gratis)

Fallout è un franchise a suo modo enorme, ma sono in molti a non aver dimenticato i titoli pre Bethesda che hanno dato il via al franchise.

Sappiamo che la serie è da poco tornata in auge (trovate Fallout 4 in versione GOTY ), quindi è ovvio che se ne parli ancora.

Del resto, da mesi alcuni fan sono al lavoro su un vero remake del primo e indimenticabile Fallout, con un progetto che si chiama Fallout: Vault 13.

Ora, però, anche Fallout 2 sta per ricevere un trattamento simile, con un rifacimento ad opera dei fan che sarà presto rilasciato in forma gratuita.

Ora, come riportato anche da GamingBible, oltre 100 sviluppatori stanno contribuendo attivamente a portare avanti il rifacimento in questione.

Conosciuto come “Project Arroyo”, il remake realizzato dai fan è in procinto di essere lanciato su Steam e a quanto pare ha già un aspetto incredibile.

Durante un'intervista con il responsabile del progetto, Damion Daponte, lo sviluppatore ha rivelato il gran numero di persone che stanno lavorando al titolo e ha sottolineato i “rapidi progressi” compiuti.

Bethesda potrebbe però non essere troppo contenta della cosa, visto che il progetto infrange diversi diritti d'autore.

Eppure, come hanno fatto notare altri fan su Reddit, espansioni di Skyrim sono riuscite a bypassare la compagnia americana, quindi magari non tutto è perduto.

Considerando la lunga attesa che dobbiamo sopportare per l'arrivo di nuovi capitoli ufficiali di Fallout, è comunque bello sapere che il fandom è a disposizione per rendere l'attesa più sopportabile.

Qualunque sia la sorte del remake - se sarà gratuito su Steam o se sarà costretto a essere rilasciato altrove - auguriamo buona fortuna a tutte le persone che stanno lavorando per realizzare questo progetto.

Nel mentre, una mod realizzata da tale "MrHuu" riesce a far funzionare il primo Fallout su un 3DS, per un risultato finale davvero niente male.