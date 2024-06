Fallout 1 in versione portatile è giocabile, grazie ai fan

Mentre la febbre di Fallout continua, un fan è riuscito a far funzionare il primo capitolo originale del franchise su una console relativamente "vecchia" come Nintendo 3DS.

Ora che la serie è di recente tornata in auge (trovate Fallout 4 in versione GOTY ) non sorprende che i fan si siano rimboccati le maniche.

Basti pensare che da diversi mesi alcuni appassionati sono al lavoro su un vero e proprio remake del primissimo Fallout (il progetto si chiama Fallout: Vault 13).

Ora, come riportato anche da Eurogamer, una mod realizzata da tale "MrHuu" riesce a far funzionare il primo Fallout su un 3DS.

«Ho avuto il primo Fallout per anni, ma sul mio PC ha sempre funzionato malissimo e non sono mai andato lontano, ma questa fantastica versione per 3DS funziona benissimo (anche se è un po' complicato dover passare dal tasto sinistro a quello destro con il tasto L)», ha scritto la settimana scorsa l'utente di Reddit "Loopuze1".

«Basta installarlo, copiare i file dalla copia originale acquistata legalmente e il gioco è fatto. Ho pensato che la comunità avrebbe potuto apprezzare quanto è bello!».

Dalle immagini condivise, il Fallout originale sembra davvero funzionare molto bene su 3DS.

Del resto, l'interesse per Fallout è aumentato a dismisura da quando la serie TV di Amazon ha fatto il suo debutto roboante e cruento in aprile (qui la nostra recensione dello show).

Poco dopo l'uscita della serie, Fallout 4 è diventato il gioco più venduto in Europa, mentre oltre un milione di giocatori si è fatto strada in Fallout 76 in un solo giorno.

Da allora, Bethesda ha anche rivelato che Fallout 76 ha accolto 20 milioni di giocatori in totale, diversi anni dopo il suo rilascio iniziale (che, ricordiamo, non fu quel gran successo di critica e pubblico).