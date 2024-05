La serie TV di Fallout ha fatto guadagnare tantissimo a Bethesda

Lo show televisivo di Fallout non ha deluso le aspettative, tanto che a quanto pare è riuscito a riempire le tasche di Bethesda in maniera considerevole.

Ispirata a Fallout 76 (che trovate su Amazon in una speciale edizione esclusiva) e non solo, la serie TV Prime Video si è imposta come una delle migliori tra quelle tratte da un videogame.

Ora che la seconda stagione di Fallout è stata confermata, è tempo di tirare le somme relativamente al primo ciclo di episodi.

Come riportato anche da Wccftech, la travolgente popolarità della serie TV di Fallout si è rivelata finanziariamente vantaggiosa per Bethesda, vista l'incredibile impennata delle vendite di giochi come Fallout 4, Fallout 76 e persino Fallout New Vegas.

VG Insights ha cercato di quantificare i guadagni derivanti più o meno direttamente dal rinnovato interesse per la serie TV.

Secondo le stime, Fallout 4 ha venduto 2 milioni di copie, guadagnando circa 22 milioni di dollari, mentre Fallout 76 ha venduto tra un milione e un milione e mezzo di unità, guadagnando circa 16 milioni di dollari.

Inoltre, la spesa stimata per il gioco di Fallout 76 è di 12 milioni di dollari. Sempre VG Insights prevede inoltre che Bethesda abbia guadagnato una cifra considerevole (circa 30 milioni di dollari) solo dalla licenza dell'IP ad Amazon per la serie TV.

La stima totale è quindi di un rispettabile aumento dei guadagni di 80 milioni di dollari in seguito al lancio della serie TV.

Questo totale non include i ricavi di Fallout Shelter, che secondo VG Insights potrebbero essere compresi tra i 5 e i 10 milioni. Inoltre, né Fallout 3 né New Vegas sono stati presi in considerazione in questa analisi.

Quest'ultimo, in particolare, ha fatto numeri notevoli, entrando nella Top 10 mensile del Regno Unito e comparendo per un po' di tempo tra i giochi più venduti a livello globale su Steam.

Ciò significa che il totale complessivo potrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di dollari. Insomma, davvero niente male.

