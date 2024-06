Yakuza diventa una nuova serie TV su Prime Video: ecco tutti i dettagli

Un altro celebre franchise di casa SEGA sta per ricevere un nuovo adattamento live-action: RGG Studio ha infatti confermato che Yakuza diventerà una nuova miniserie televisiva, trasmessa su Prime Video.

Lo show televisivo, intitolato "Like a Dragon: Yakuza" sarà ispirato al primo capitolo della saga e narrerà la storia del protagonista Kazuma Kiryu, con le conseguenti ripercussioni delle sue scelte.

Secondo quanto riportato da Variety, la serie sarà divisa in due parti composte da tre episodi ciascuno, che saranno disponibili in contemporanea dal 24 ottobre e dalla settimana successiva.

Si tratterà dunque di 6 puntate in totale distribuite in due parti, con una sola settimana di attesa tra le metà dello show.

La storia sarà ambientata nel 1995 e nel 2005, in base alle diverse scene narrate e tutte ispirate al primo videogioco della serie: non dovrebbero dunque esserci riferimenti al prequel Yakuza Zero (lo trovate su Amazon), anche se non escludiamo a prescindere qualche potenziale citazione.

La regia di Like a Dragon: Yakuza sarà curata da Take Masaharu (100 Yen Love) e Takimoto Kengo (Kamen Teacher), mentre Kazuma Kiryu sarà interpretato dall'attore Takeuchi Ryoma (Kamen Rider).

Prime Video spiega che la serie «mostra il Giappone moderno e le storie drammatiche di questi personaggi intensi, come il leggendario Kazuma Kiryu, che i giochi in passato non hanno potuto esplorare»: l'intenzione sembrerebbe dunque quella di approfondire la narrazione e le relazioni che hanno reso così amata questa serie.

Yokoyama Masayoshi, capo di RGG Studio e produttore esecutivo dello show televisivo, sottolinea che i videogiochi sono stati in grado di mostrarci solo una visuale "soggettiva", mentre la serie TV sarà «la versione definitiva oggettiva» della storia.

Attendiamo a questo punto di poter vedere in azione l'adattamento live-action di Kazuma Kiryu: considerando che la serie andrà in onda già tra pochi mesi, è plausibile immaginare che già nelle prossime settimane potremo saperne di più.

Nel frattempo, ricordiamo che c'è un'altra serie TV ispirata ai videogiochi che ha trovato grandi fortune su Prime Video: ci riferiamo ovviamente a Fallout, che è diventato il secondo show più visto di sempre sulla piattaforma.