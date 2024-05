Fallout 76 celebra un traguardo record e Todd Howard parla del nuovo Fallout

Prime Video ha fatto un bell'assist a Bethesda, e viceversa, perché il franchise di Fallout è letteralmente rinato un po' ovunque e anche in Fallout 76, lo sfortunato MMO che ora è arrivato a quota 20 milioni di giocatori.

Insieme a tutti i videogiochi della serie Fallout, e non solo, l'MMO è stato uno dei tanti titoli presi d'assalto dalla community di vecchi e nuovi giocatori, che hanno voluto entrare nel mondo di Bethesda e vivere un'avventura post-apocalittica.

Tanto che Fallout 76 è diventato uno di quei videogiochi di cui si è tornati a parlare legittimamente, con tanto di nuove richieste da parte dei fan per un prodotto che era tutto sommato scomparso.

E ora Fallout 76 (lo trovate su Amazon) è ufficialmente un grande successo perché, nella giornata di oggi, è stata toccata la quota di 20 milioni di giocatori all'interno delle wasteland di Bethesda.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Guardando a come era stato lanciato l'MMO di Fallout, ovvero male e con un problema dietro l'altro, questo risultato è sorprendente e dimostra quanto i franchise videoludici abbiano possibilità di attirare tanto pubblico, con le giuste idee.

La serie di Fallout ha infatti permesso a Bethesda di guadagnare tantissimo, ma davvero tanto stando ai numeri, e oltre ai risultati finanziari arriva inevitabilmente l'interesse generale verso gli ultimi prodotti.

In questo contesto è anche inevitabile pensare al futuro della saga, ora che è tornata sulla cresta dell'onda. Ci pensa Todd Howard, tramite Variety, a parlare di come Bethesda intende sviluppare il futuro di Fallout.

«È stato piuttosto popolare per un po', ma non a questo livello ed è stato semplicemente fantastico per l'intero studio», ha detto Todd Howard, parlando di Fallout. che supervisiona il franchise di "Fallout":

«A seconda del "Fallout", osservi un aumento di 4-6 volte nel numero di giocatori giornalieri, che va oltre qualsiasi cosa abbia mai visto nei miei 30 anni di lavoro. [...] Nuovi giocatori che non hanno mai giocato a un gioco o non hanno mai giocato a uno dei nostri giochi. È un momento davvero, davvero unico.»

Nel corso dell'intervista, parlando anche della prossima stagione del Fallout di Prime Video e di un nuovo eventuale Fallout, che sia Fallout 5 o qualcos'altro, Howard ha dichiarato:

«Lo show televisivo, mi sembra che ci siano voluti 15 anni da quando ho iniziato a parlarne, ma sono passati cinque anni da quando io e Jonah abbiamo parlato per la prima volta. E i giochi durano circa cinque anni. Quindi abbiamo piani per i giochi futuri di questa serie, e non c’è niente di cui parlare in questo momento, ma pianifichiamo sempre.»

Nel dubbio, i giocatori non si sono fatti mancare neanche delle richieste specifiche in attesa di Fallout 5, sempre se e quando arriverà.