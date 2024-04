Ogni cosa di "Fallout" sta vendendo tantissimo, a quanto pare

Fallout è il nome che da settimane sta rimbalzando ovunque, nonché generando guadagni non indifferenti a Bethesda che, sfruttando il successo della serie TV di Prime Video, sta capitalizzando in maniera non indifferente.

In primis con i videogiochi, che sono stati riscoperti con una certa foga da tutti gli spettatori di Prime Video che hanno voluto riscoprire il mondo di Bethesda.

Advertisement

Fallout 76 ha infatti realizzato il suo momento storico migliore di sempre, con oltre 1 milione di giocatori attivi che il gioco non ha probabilmente mai visto. Ma in questi giorni c'è stato anche l'episodio straordinario della fila creata per giocare a New Vegas, per non parlare di Fallout 4 che è addirittura tornato in classifica per quanto riguarda i videogiochi più venduti.

Ma non è finita qui perché, come riporta Polygon, anche il set di Magic dedicato a Fallout ha registrato numeri da record.

Il mondo di Bethesda è stato infatti protagonista di una delle più recenti espansioni del gioco di carte più famoso del mondo, e a quanto pare ha venduto benissimo.

Come dichiara Chris Cocks, CEO di Hasbro, nell'ultimo report degli investitori, tra i tanti prodotti di Mondi Altrove il set dedicato a Fallout è il prodotto per il formato Commander più performante di sempre.

Per chi non conoscesse Magic, Commander è un formato di gioco particolare molto amato, in cui si gioca con un mazzo da 100 carte in singola copia. In questa linea specifica sono usciti anche i set di Warhammer 40k e Doctor Who ma, sebbene abbiano venduto bene, non hanno venduto quanto Fallout.

«Direi che Fallout è stato un set fantastico», ha detto Cocks:

«È probabilmente il nostro set Commander più performante di sempre, che si tratti o meno di un set di Universi Oltre. Tuttavia, i set di Commander tendono ad essere un po’ più piccoli rispetto ai nostri set in anteprima, quindi hai un peso di conseguenza.»

Il set infatti non comprende le classiche "bustine", come quelle che trovate su Amazon per intenderci, pertanto ci sono stati solamente i quattro mazzi Commander di Fallout. Tuttavia il risultato è ottimo, considerando che solo Il Signore degli Anelli ha venduto di più ma, a differenza di Fallout, ha avuto più prodotti distribuiti.

Un po' come succederà ad Assassin's Creed, tra i prossimi set della linea Mondi Altrove per Magic the Gathering, che per altro avranno una speciale esclusiva italiana.