Fallout 5 dovrebbe abbandonare una meccanica specifica

Sebbene la costruzione di basi sia una delle meccaniche più particolari introdotte in Fallout 4, sembra che i fan non vogliano vederla tornare nel prossimo Fallout 5.

Se il quarto capitolo ha dalla sua un buon numero di feature (trovate il gioco su Amazon), di cose da migliorare e limare ce ne sono eccome.

Anche se probabilmente non scopriremo cosa ha in serbo il prossimo Fallout fino alla prossima generazione di console, questo non ha impedito ai fan di discutere le cose che vorrebbero - e non vorrebbero - vedere in Fallout 5.

Come riportato anche da The Gamer, ci sono già molte idee su cosa dovrebbe includere il prossimo gioco di ruolo post-apocalittico, sebbene c'è una meccanica che i fan non vogliono vedere tornare: la costruzione di basi.

Fallout 4 ha introdotto infatti alcune meccaniche di costruzione che consentono ai giocatori di creare i propri insediamenti in diverse parti della mappa.

Su ResetEra, tale "Genesius" ha pubblicato un thread in cui chiede ai fan se vorrebbero vedere il ritorno delle costruzioni in Fallout 5 o se queste dovrebbero essere abbandonate.

Al momento in cui scriviamo, il thread conta attualmente oltre 1.300 voti e il risultato complessivo è praticamente schiacciante.

Il 70% dei fan non vuole la meccanica nel prossimo Fallout, mentre il 21% è favorevole al suo ritorno. L'ultimo otto per cento sembra non sapere nemmeno che la cosa fosse presente in Fallout 4, il che la dice lunga su quanto sia stata usata.

Nei commenti sotto la discussione, la maggior parte dei fan sembra essere d'accordo sul fatto che non sia una funzione necessaria e che la cosa migliore da fare sia renderla completamente opzionale, proprio come in Fallout 4 e Starfield.

In attesa di saperne di più su questo e altro, la serie TV è stata realizzata tenendo a mente proprio i temi che saranno trattati in Fallout 5: Howard ha ammesso di aver fatto rimuovere contenuti che avrebbero "spoilerato" il quinto capitolo.