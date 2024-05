Fallout 4 next-gen bocciato su tutta la linea da Digital Foundry

Fallout 4 ha ricevuto un aggiornamento gratuito next-gen per PC, PS5 e Series X/S che mira a portare il gioco fa agli standard moderni, a quanto pare non riuscendoci un granché.

I primi problemi erano emersi per la versione Xbox di Fallout 4 (la trovate su Amazon), sebbene in precedenza anche la versione PlayStation ne era rimasta coinvolta.

I fan sono rimasti così amareggiati che una fetta di giocatori deciso di rimuovere l'update next-gen del gioco tramite l'ausilio di mod.

L'aggiornamento è arrivato con una serie di problemi, e anche nel migliore dei casi il risultato è alquanto insoddisfacente, come messo in mostra dal team Digital Foundry (via Eurogamer).

Come spiegato nel video, la situazione del PC è una delusione a diversi livelli. Tanto per cominciare, il nuovo supporto per gli schermi ultrawide è davvero poco rifinito, con alcuni elementi dell'interfaccia utente allungati rispetto ai 16:9 invece di offrire una presentazione nativa in 21:9.

Riscontrati anche bug visivi nell'interfaccia utente, ad esempio durante la creazione del nome del personaggio o l'impostazione delle statistiche speciali.

A livello più generale, è stato segnalato che l'aggiornamento interrompe il supporto per una serie di mod su PC. Inoltre, il supporto PhysX di Nvidia con una scheda grafica RTX causa crash.

Non ci sono nemmeno funzionalità grafiche aggiuntive, quindi al momento sembra che il cambiamento più importante sia l'incompatibilità con le mod più popolari.

Su console sono state apportate modifiche significative, ma di portata piuttosto limitata. Non c'è nulla come il supporto Ray Tracing, che avrebbe potuto rendere più interessante la modalità a 30 fps, e non c'è nemmeno il supporto HDR, con il gioco che invece gira in SDR.

Inoltre, il selettore della modalità prestazioni dell'edizione Xbox non sembra servire a nulla, visto che si resta sempre bloccati sulla modalità prestazioni a 60fps con impostazioni medie, indipendentemente dall'impostazione scelta.

Su PS5, lo switch delle prestazioni funziona correttamente, con l'impostazione “off” che attiva la modalità di qualità a 30 fps con le impostazioni ultra e la risoluzione media più alta.

Il bug della modalità prestazioni si ripercuote su Series S allo stesso modo; lo switch non funziona e il gioco viene riprodotto a 60 fps, con impostazioni standard, esattamente come per Series X.

Il risultato di questa patch next-gen per PS5, Serie X e S è quindi indubbiamente deludente, sebbene tutte e tre le versioni si lascino giocare (con quella PlayStation sensibilmente migliore di quella Xbox). Altri dettagli e problemi di questa versione li trovate nel video poco sopra.

Questi, considerando anche che l'aggiornamento next-gen ha messo i bastoni tra le ruote a progetti piuttosto promettenti come Fallout London, aumentando la frustrazione..

Senza contare anche del "paradosso" per le versioni Steam Deck, visto che Fallout 4 è stato verificato come compatibile sulle console di Valve dopo l'aggiornamento next-gen, ma in verità funziona assolutamente peggio di prima.