Fallout 4, l'update next-gen è un flop: ecco come rimuoverlo

L'aggiornamento next-gen di Fallout 4 per console e PC non si è rivelato all'altezza delle aspettative.

I primi presunti problemi erano emersi anche per la versione Xbox di Fallout 4 (la trovate su Amazon), sebbene in precedenza anche l'utenza PlayStation era rimasta seriamente amareggiata.

Secondo diversi utenti, la modalità grafica per la Qualità aveva infatti smesso improvvisamente di funzionare, oltre a vari problemi più o meno importanti.

Ora, come riportato anche da PCGamer, i fan sono veramente imbufaliti e hanno deciso di rimuovere l'update next-gen del gioco tramite l'ausilio di mod.

La soluzione più semplice è quella di possedere il gioco su GOG, che consente ai giocatori di eseguire il rollback delle patch, ma per i possessori di Steam il processo è molto più complicato.

Per questo motivo la comunità di modding ha preso in mano la situazione e, se si dà un'occhiata alla pagina di Fallout 4 su NexusMods emerge che "Fallout 4 Downgrader" e "Steam: Skip next gen update" sono state scaricate da un numero impressionante di utenti.

La prima riporta rapidamente il gioco alla versione precedente all'aggiornamento, consentendo l'uso di mod come "Fallout 4 Script Extender", "Buffout" e altri.

La mod di Steam è invece destinata a coloro che non hanno ancora scaricato l'aggiornamento e "inganna" il portale Valve facendo credere di averlo fatto.

Al momento in cui scriviamo, Bethesda ha mantenuto il silenzio sulla risoluzione dei problemi dell'aggiornamento, quindi non ci sono indizi sull'eventuale arrivo di una patch ufficiale o di un'opzione di rollback.

Del resto, considerando che l'aggiornamento next-gen ha anche messo i bastoni tra le ruote a progetti piuttosto promettenti come Fallout London, non ci stupiremo di vederlo "ucciso" a breve.

Senza contare anche del "paradosso" per le versioni Steam Deck, visto che Fallout 4 è stato verificato come compatibile sulle console di Valve dopo l'aggiornamento next-gen, ma in verità funziona assolutamente peggio di prima.