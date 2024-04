Fallout London rinviato per "colpa" di Fallout 4 next-gen

Fallout London è una delle mod più attese nella storia del franchise, ma a quanto pare ci sarà da attendere un po'.

Un intero team ha lavorato per diversi anni alla creazione di questa mod di Fallout 4 (che trovate su Amazon), pubblicando aggiornamenti regolari.

Come vi abbiamo reso noto tempo fa, nel progetto sono salite a bordo star come doppiatori, mentre sviluppatori del team di London sono stati assunti da Bethesda Game Studios.

Di recente, il team ha rivelato sui social media che Fallout London, la cui uscita era prevista per la prossima settimana, è stata rinviata a tempo indeterminato a causa dell'avvicinarsi dell'aggiornamento di Fallout 4 next-gen.

In un recente video, il "Team FOLON" ha spiegato che, a causa dell'imminente aggiornamento next-gen, «gli ultimi quattro anni del nostro lavoro sono destinati a interrompersi».

Si prevede che l'aggiornamento di Fallout 4 next-gen manderà fuori controllo migliaia di mod, soprattutto a causa dell'impatto che avrà "F4SE", ovvero "Fallout 4 Script Extender".

Molte mod si basano su F4SE per funzionare, che l'ambiziosa revisione di Fallout 4 da parte di Bethesda Game Studios manderà "fuori gioco".

Forse il team di Fallout London avrebbe dovuto prevedere questa novità, ma a quanto pare si è lasciata prendere in contropiede.

Non si sa ancora se si tratterà di un ritardo di un giorno, di una settimana o di un mese: tutto ciò che sappiamo è che non avremo ancora Fallout London per diverso tempo. Vi terremo in ogni caso aggiornati nel caso di novità improvvise.

