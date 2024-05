Fallout andrà oltre i confini americani? Arriva la risposta

Sono in molti a voler sapere da quale parte andrà la serie di Fallout, sebbene ora è emerso più che altro dove non andrà.

Dopo Fallout 4 (che trovate su Amazon) e Fallout 76, la serie tornerà certamente con nuovi capitoli.

Del resto, non si parla solo di Fallout 5 ma anche di un altro spin-off, lasciando intendere che la saga è viva e vegeta.

Ora, però, come riportato anche da PushSquare, sembra proprio che il franchise non uscirà mai dai confini americani.

Abbiamo già esplorato i monumenti di Washington D.C. in Fallout 3 o le lande di New Vegas nel capitolo omonimo, confermando che l'ambientazione nordamericana della serie è un elemento chiave.

Anche i giocatori amerebbero esplorare il resto del mondo post-apocalittico di Bethesda, il capo dello studio Todd Howard ha dichiarato che il piano è quello di mantenere la serie ambientata negli Stati Uniti.

In una nuova intervista rilasciata a Kinda Funny Games, Howard ha spiegato: «Il mio punto di vista è che parte dello schtick di Fallout riguarda l'ingenuità americana e parte di questo. Quindi, per noi in questo momento, è giusto riconoscere alcune di queste altre aree. Ma il nostro piano è di mantenerlo prevalentemente negli Stati Uniti».

Howard ha poi dichiarato che: «È giusto lasciare mistero o domande: cosa sta succedendo qui? Penso che queste siano cose positive. In The Elder Scrolls, tutti vogliono andare in queste terre misteriose. La cosa peggiore che si possa fare alle terre misteriose è eliminare il mistero stesso. Mantenete misteriose le terre misteriose!».

L'ambientazione di Fallout è disseminata di quel che resta delle istituzioni statunitensi, rimasugli di un'autorità governativa soppiantata poi dalla Vault-Tec.

Del resto, la serie stessa è una satira del concetto di capitalismo americano e non solo, quindi la cosa non si legherebbe bene ad altri stati del pianeta, tipo l'Europa.

In attesa di saperne di più sul futuro del franchise magari con Fallout 5, semore Todd Howard ha ammesso tempo fa di aver fatto rimuovere alcuni contenuti che avrebbero "spoilerato" il quinto gioco.