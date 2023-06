Fable sarà presente all'Xbox Games Showcase? C'è scetticismo

Potrebbe essere finalmente arrivato il momento di saperne di più sul nuovo Fable, almeno stando alle ultime indiscrezioni lanciate direttamente da Xbox.

Anche in ottica Game Pass (che trovate su Amazon), visto che il gioco sarà rilasciato gratis al day-one, il ritorno del franchise è molto attesa.

Phil Spencer aveva anticipato che durante il prossimo Xbox Games Showcase avremmo visto anche aggiornamenti su titoli spariti dai radar da tempo.

Fable era dunque uno dei candidati più probabili per il prossimo evento di casa Microsoft, e proprio Xbox avrebbe dato un'importante conferma con un nuovo indizio sui social. C'è però chi è profondamente scettico della cosa, ed è Jeff Grubb.

Il noto giornalista e insider ha infatti espresso tutto il suo scetticismo in un post Twitter - poi rimosso, ma prontamente screenato da Idle Sloth - sulla possibilità che Fable sia davvero presente al prossimo evento Microsoft.

Grubb ha infatti rivelato che sarebbe meglio non fare anticipazioni su qualcosa che non ci sarà, alludendo proprio a Fable, allegando l'immagine di un omino che pesta un rastrello, dandoselo dritto in faccia.

Secondo il buon Jeff, quindi, pubblicare un tweet del genere da parte di Xbox ha generato delle aspettative che non verranno corrisposte, un autogol da parte di Microsoft in un momento tra l'altro molto delicato per la compagnia, specie dopo il flop di Redfall e la mancanza di Tripla A all'orizzonte (ad eccezione dei soliti noti). Staremo a vedere.

Playground Games aveva in ogni caso già anticipato ai suoi fan di non vedere l'ora di mostrarci «tutte le cose meravigliose che hanno creato».

La casa di Redmond ha infatti svelato più volte che Playground non ha mai voluto svelare nulla al pubblico, fino a quando non avessero avuto la certezza che fosse pronto.

Infine, un fan ha infatti deciso di prendere in mano la situazione, dando al primo Fable il remake in chiave moderna che merita.