Fable potrebbe mostrarsi presto: nuovo indizio da Xbox

Dopo una lunghissima attesa, potrebbe essere finalmente arrivato il momento di saperne di più sul nuovo Fable, almeno stando alle ultime indiscrezioni lanciate direttamente da Xbox.

Il reboot della saga era stato ormai svelato quasi 3 anni fa durante il relativo Xbox Showcase del 2020, e proprio la nuova edizione dell'evento potrebbe essere l'occasione giusta per svelare una delle esclusive più attese dai fan, anche in ottica Game Pass (lo trovate su Amazon) visto che sarà rilasciato gratis al day-one.

Phil Spencer aveva già anticipato che durante il prossimo Xbox Showcase avremmo visto non solo «giochi mai visti», ma anche aggiornamenti su titoli spariti dai radar da diverso tempo.

Fable era dunque uno dei candidati più probabili per il prossimo evento di casa Microsoft, e proprio Xbox avrebbe dato un'importante conferma con un nuovo indizio sui social.

Come riportato da ComicBook, l'account ufficiale su Twitter ha infatti condiviso un curioso post che include sullo sfondo la stessa musica utilizzata per Fable, mostrando quella che pare essere polvere magica che conduce proprio all'Xbox Showcase.

Insomma, da questo indizio sembrerebbe proprio che Fable sia finalmente pronto a mostrare tutte le sue carte al nuovo evento di casa Microsoft: non ci resta che darvi appuntamento all'11 giugno 2023, giornata in cui si svolgerà la presentazione che seguiremo anche sulle nostre pagine.

Playground Games aveva già anticipato ai suoi fan di non vedere l'ora di mostrarci «tutte le cose meravigliose che hanno creato»: forse potremo finalmente vederle con i nostri occhi, augurandoci ci sia magari anche un gameplay.

L'indizio appare particolarmente promettente, se ripensiamo alle ultime dichiarazioni arrivate dal team Xbox negli ultimi mesi: la casa di Redmond ha infatti svelato più volte che Playground non ha mai voluto svelare nulla al pubblico, fino a quando non avessero avuto la certezza che fosse pronto.