Euronics Star Days: tante giornate di sconti imperdibili sui migliori prodotti tech

La nota catena Euronics ha rilanciato l’interessante iniziativa “Star Days” che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti incredibili sino al prossimo 31 ottobre! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.099€, con un risparmio di 200€ rispetto al prezzo consigliato di 1.299€.

Lenovo IdeaPad Gaming 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Lenovo IdeaPad Gaming 3, con le sue potenti specifiche che includono un processore Intel Core i7-12650H, 16 GB di RAM DDR4, 512 GB di SSD e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, è un dispositivo ideale per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni elevate senza compromettere la portabilità. Questo notebook non è solo perfetto per i titoli di gioco più recenti, ma offre anche velocità e fluidità necessarie per i compiti multitasking intensivi come l'editing video, la progettazione grafica e la simulazione 3D.

Inoltre, la combinazione di una rapida unità SSD e una vasta RAM assicura che le applicazioni si avviino rapidamente e funzionino senza intoppi. Per chi cerca un dispositivo che possa gestire sia il lavoro che l'intrattenimento di alto livello, il Lenovo IdeaPad Gaming 3 rappresenta una scelta eccellente, combinando una solida costruzione con performance di punta.

