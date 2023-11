Elgato Green Screen XL in SUPER sconto: -30%!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Tra le offerte ora in corso per chi sta mettendo insieme la sua postazione da streaming, segnaliamo il corposo sconto sull'ottimo green screen XL di Elgato, che vi permette di aggiungere la vostra immagine alle live tagliando fuori lo sfondo.

Elgato Green Screen XL, chi dovrebbe acquistarlo?

Se state comprando nuove attrezzature per i vostri streaming o i vostri video, il green screen è sempre un'ottima soluzione: illuminato in modo uniforme, può essere "bucato" in fase di montaggio o trasmissione, facendo in modo che risulti trasparente. Questo è perfetto per fare in modo che gli spettatori non vedano inutilmente lo sfondo dietro di voi, che magari copre alcuni dettagli del gioco, o per cambiare lo sfondo per accompagnare ciò di cui state parlando con delle immagini dedicate.

La proposta di Elgato è particolarmente apprezzata da streamer e creator perché non ha bisogno di attrezzature extra ed è facilissima da riporre: normalmente, i green screen hanno bisogno di cavalletti a sostenere il panno verde teso dietro di voi. In questo caso, invece, basta aprire la custodia del green screen e, semplicemente, tirare la maniglia per farlo stendere, senza pieghe né problemi. Una volta finito, basta fare il processo inverso e chiudere la custodia, riponendolo fino al prossimo utilizzo.

Il telo verde è realizzato in un tessuto resistente e spesso – e, grazie al sistema organizzato da Elgato per stenderlo e arrotolarlo, non avrete mai problemi di pieghe, che a volte possono dare inconvenienti per via delle ombre. Si tratta quindi della perfetta soluzione per funzionalità e velocità, per chiunque voglia un risultato professionale nei suoi contenuti.

