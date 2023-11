Electronic Arts difende Xbox-Activision Blizzard: «una cosa grandiosa»

L'affare che ha portato Activision-Blizzard all'interno di Xbox è una cosa di cui si discuterà ancora a lungo, mentre capiremo vantaggi e svantaggi di una manovra così complessa. Electronic Arts, se non altro, è già molto sicura della sua opinione.

Mentre Bobby Kotick credeva addirittura che Xbox sarebbe fallita, molti anni fa, c'è chi invece crede tantissimo in questa nuova prospettiva.

La gigantesca manovra che porterà Xbox Game Pass (vi potete abbonare anche tramite Amazon) ad essere sempre più grande ha sicuramente i suoi vantaggi, ma anche alcuni svantaggi che forse scopriremo.

Da un lato, appunto, il catalogo del servizio in abbonamento diventerà sempre più grande, anche se ci vorrà un po' prima che tutti i giochi di Activision-Blizzard arrivino nel catalogo. Dall'altro stanno iniziando a comparire delle pubblicità invadenti all'interno di Xbox Series X|S, legate proprio a questi giochi.

Ma Electronic Arts sembra avere solo belle parole per l'affare, come riporta Gamespot.

Il CEO Andrew Wilson ha commentato di recente l'affare Xbox Activision-Blizzard con un certo entusiasmo:

«Penso che Microsoft-Activision sia una cosa grandiosa. Significa che una delle più grandi aziende del mondo continuerà a investire nel nostro settore, per aiutarci a far crescere il settore nel tempo.»

Inoltre, nell'intervista il CEO ha aggiunto che EA trarrebbe vantaggio da questa fusione in modo sproporzionato, poiché è una delle poche grandi società indipendenti rimaste ora che Activision è di proprietà di Microsoft.

Relativamente al tema è stato chiesto ad Andrew Wilson se anche Electronic Arts un giorno verrà acquisita, visto che di tanto in tanto se ne torna a parlare, addirittura da parte di Disney che sarebbe interessata all'azienda.

Wilson non ha risposto direttamente, spiegando invece la visione di EA relativamente all'acquisizione di altre aziende:

«Nella misura in cui ci sono opportunità per noi di essere curiosi, ovviamente le esamineremo. Dove potrebbe aggiungere nuove IP o aggiungere nuovi team, o aggiungere nuova tecnologia, o potrebbe aumentare la nostra capacità di far crescere il numero di persone nella nostra rete e aumentare il coinvolgimento che hanno nella nostra rete.»