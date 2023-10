Disney potrebbe conquistare il gaming con acquisizioni di spessore

Il potenziale delle IP che possiede Disney ha certamente bisogno di poche presentazioni: proprietà come Marvel, Star Wars e Pixar, oltre ovviamente alle più iconiche saghe animate della casa di Topolino, conquistano ogni giorno tantissimi fan e sono in grado di spostare milioni di dollari in un batter d'occhio.

Eppure, nonostante l'importanza indiscutibile dei marchi, in tempi recenti Disney ha deciso di disinteressarsi quasi totalmente del mercato videoludico, preferendo piuttosto assegnare i diritti delle sue IP alle compagnie videoludiche interessate, naturalmente con accordi e offerte adeguate al loro valore.

Tra i partner storici che hanno sfruttato più a fondo questa possibilità troviamo indubbiamente Electronic Arts, che dopo il successo ottenuto con i videogiochi di Star Wars (trovate l'ottimo Jedi Survivor in sconto con le Offerte Prime ) si sta buttando sull'universo Marvel, annunciando un gioco su Iron Man e un altro ancora con Black Panther.

L'ultimo report di Bloomberg (via Game Rant) sottolinea che Disney sta attualmente vivendo un periodo di crisi, motivo per il quale la casa di Topolino sta cominciando a vagliare ogni possibile alternativa: tra queste vi sarebbe proprio il ritorno a curare i videogiochi in prima persona, dopo alcuni precedenti fallimentari tentativi di qualche generazione fa.

In particolar modo, diversi dirigenti starebbero facendo pressione al CEO Bob Iger per puntare ad acquisizioni videoludiche di peso: nel report viene proprio indicato EA come uno dei nomi più probabili, qualora Disney decidesse effettivamente di muoversi in questa direzione.

Al momento non è stato però preso alcun impegno al riguardo, né tale ipotesi è stata confermata in via ufficiale: del resto si tratterebbe di un'operazione difficile, dato che il debito della compagnia è già consistente e andrebbe aumentato notevolmente solo per portare l'ex casa di FIFA sotto lo stesso tetto di Topolino.

Ricordiamo che non è la prima volta che Electronic Arts finisce al centro di voci di corridoio per possibili acquisizioni: lo scorso maggio si parlava anche di un interesse di Comcast per entrare nel mercato videoludico. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati in caso emergessero novità, che riguardino EA o altre compagnie ancora tutte da rivelare.