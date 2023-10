Bobby Kotick di Activision credeva che Xbox sarebbe fallita

Ora che l'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Xbox si è conclusa è intressante scoprire i vari retroscena, tra cui una questione molto interessante tra Bobby Kotick e la stessa Xbox.

Il controverso CEO di Activision, che alla fine del 2023 lascerà il suo ruolo a seguito della suddetta acquisizione, continua fino all'ultimo ad essere al centro di storie controverse di vario tipo.

L'acquisizione è stata approvata lo scorso 13 ottobre e, come era facile prevedere, comincia fin da subito a creare i primi effetti all'interno dell'ecosistema Xbox.

Tra i primi c'è l'inserimento di una lista considerevole di franchise e serie all'interno del catalogo Xbox, una lista veramente imponente.

Ma è curioso vedere questo scenario immaginando che Bobby Kotick era convinto che Xbox avrebbe fallito sonoramente.

Lo rivela Seamus Blackley, co-creatore della prima console della divisione gaming di Microsoft, in una recente intervista (tramite Wccftech).

Ricordando un precedente episodio, in cui il CEO di Activision aveva rifiutato inizialmente il franchise di Guitar Hero perché sarebbe stato fallimentare, Blackley aggiunge che Kotick aveva la stessa convinzione verso Xbox:

«A proposito, quel giorno ho ricordato a Bobby nella stanza che mi aveva anche detto, in faccia, che Xbox avrebbe fallito. Che non avrebbe funzionato. Tempo dopo, per ottenere Guitar Hero, comprò letteralmente l'editore, Red Octane, senza rendersi conto in qualche modo che Harmonix possedeva la tecnologia.»