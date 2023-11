L'acquisizione Xbox-Activision ha già creato un fastidoso problema

Ormai lo sanno anche i sassi ma, dal 13 ottobre scorso, Xbox ha completato l'acquisizione di Activision-Blizzard e, con essa, arriva anche il franchise di Call of Duty tra i nomi più importanti all'interno del catalogo dell'azienda acquisita.

Franchise che sta tornando con Modern Warfare 3, che trovate su Amazon, e che Xbox vuole inevitabilmente spingere sulle sue console, come è giusto che sia.

Dopo una lunga lotta con gli enti regolatori, Microsoft è riuscita a far entrare nella divisione gaming anche l'enorme catalogo di Activision-Blizzard, chiudendo una saga veramente lunghissima.

E in attesa che i giochi dell'azienda arrivino su Xbox Game Pass, sebbene ci vorrà un po', Microsoft sembra che voglia davvero che voi compriate Call of Duty Modern Warfare 3 su una delle console, che sia Xbox Series X o Xbox Series S.

Ad ogni avvio di una delle console di attuale generazione, infatti, è iniziata da qualche giorno ad apparire questa schermata:

Stando alle nostre rilevazioni non è possibile disattivare questo prompt e l'unica cosa che si può fare è cliccare su "Esci".

Questa schermata non appare per altro su PlayStation 5 e, da quando le console Xbox sono arrivate sul mercato, non è mai successo che venisse sponsorizzato in questo modo un videogioco specifico.

Il tempismo con la recente acquisizione di Activision-Blizzard è per altro abbastanza sospetto, portandoci a pensare che sia la volontà di Microsoft di incentivare le vendite di Call of Duty su Xbox Series X|S visto che, come precedentemente confermato, la saga continuerà ad uscire comunque su tutte le piattaforme nonostante l'acquisizione.

Non che questa immagine sia ovviamente illegale, ma senz'altro non è piacevole per tutti i giocatori soprattutto se si ripeterà ad ogni titolo Activision-Blizzard.

C'è una brutta notizia anche per i giocatori PS5 di Call of Duty Modern Warfare 3, soprattutto quelli che vanno a caccia di trofei con ingordigia.

Così come per i giocatori che amano la saga di sparatutto soprattutto per la storia che, a quanto pare, non sarà eccessivamente lunga in Modern Warfare 3, per usare un eufemismo.