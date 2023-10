Perché i giochi gratis Activision saltano il 2023 di Game Pass? Risponde Phil Spencer

Dopo una lunghissima attesa a causa delle opposizioni di alcuni dei principali enti antitrust, alla fine una delle più importanti operazioni di mercato videoludiche è giunta al termine: Microsoft ha infatti confermato l'acquisizione di Activision Blizzard King all'interno degli Xbox Game Studios, con un vero e proprio investimento record.

Il publisher possiede tantissime IP molto importanti, come Call of Duty, Diablo, Warcraft, Crash Bandicoot e Overwatch, solo per citare alcuni nomi: inutile dunque sottolineare come l'affare possa rivelarsi particolarmente vantaggioso per i fan iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), vista la sempre più probabile aggiunta di giochi gratis particolarmente interessanti.

Tuttavia, chi si aspettava un'aggiunta immediata di giochi gratuiti dovrà avere ancora un po' di pazienza: a differenza di quanto accaduto con l'acquisizione di Zenimax e Bethesda, i giochi gratis di Activision Blizzard arriveranno solo a partire dal 2024. E tra questi probabilmente vedremo anche Diablo 4 e Modern Warfare 3, come anticipato dalla stessa compagnia.

Anche la stessa Microsoft ha confermato che ci vorrà ancora qualche mese prima di poter condividere i primi dettagli a riguardo: ma come mai questa attesa si è rivelata necessaria? È una domanda che molti fan si sono fatti nelle scorse ore: del resto, difficile immaginare che la casa di Redmond non avrebbe annunciato il tutto in grande stile, se avesse potuto.

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato dunque Phil Spencer, in un'intervista rilasciata al podcast ufficiale di Xbox: come potreste facilmente immaginare, ciò è stato causato dalle problematiche emerse per l'acquisizione, rimasta in forte dubbio quasi fino all'ultimo istante (via Game Rant).

Le battaglie contro FTC e CMA hanno infatti lasciato un clima di «incertezza» per Microsoft e Activision: Phil Spencer ha svelato che le pratiche e le relative discussioni per iniziare a portare i giochi gratuiti su Game Pass sono iniziate soltanto intorno alla metà di ottobre.

Una finestra che effettivamente coincideva con le dichiarazioni a sorpresa di Activision Blizzard, arrivate pochi giorni prima del via libera definitivo e che confermavano come l'acquisizione sembrava ormai imminente.

Il CEO di Xbox ha poi sottolineato che non ci sarà alcun «lancio a sorpresa» o qualunque altro tipo di operazioni simili: Spencer vuole essere estremamente franco con i suoi fan e svelerà tutti i dettagli non appena gli sarà possibile farlo.

Insomma, a causa delle tempistiche più longeve del previsto, anche per l'arrivo dei giochi gratis su Game Pass ci vorrà qualche mese di pazienza, che nel 2024 dovrebbe venire pienamente premiata.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo di dare un'occhiata ai giochi gratuiti in arrivo per la seconda metà di ottobre, ma non dimenticatevi di controllare la lista dei titoli che lasceranno Xbox Game Pass: c'è almeno un big che non dovete lasciarvi scappare.