Elden Ring: Shadow of the Erdtree sempre più vicino: nuovi indizi

La data per Shadow of the Erdtree latita ancora, ma a quanto pare in queste ore è spuntato l'ennesimo indizio sull'arrivo del DLC di Elden Ring.

Il souls di FromSoftware (che trovate a prezzo interessante ) vede i fan attendere a braccia aperte il nuovo contenuto scaricabile.

Dopo la nuova mini patch per Elden Ring sbucata online pochi giorni fa, sembrava che il lancio del DLC fosse imminente.

Sono in molti a pensare che proprio questo mese potrebbe esserci la release di Shadow of the Erdtree, tanto che ora è arrivato un nuovo indizio.

Su SteamDB, infatti, è emerso che alcune modifiche alla pagina Steam di Elden Ring sembrerebbero suggerire l'arrivo di novità sul DLC.

La cronologia degli aggiornamenti vede infatti varie modifiche avvenute in queste ore, le quali includono i tag "qa-release", "dev-release" e "dev-debug".

Queste, per chi mastica la cosa, sembrerebbero suggerire che Shadow of the Erdtree si troverebbe al momento nella fase di controllo qualità, ossia quella che precede di poco il lancio.

Non ci resta che sperare che febbraio sia quindi il mese giusto, visto anche che proprio questo mese cade il secondo anniversario dall'uscita del gioco originale nei negozi.

Ovviamente, nel caso From e Bandai Namco decidessero finalmente di annunciare la data di uscita di Shadow of the Erdtree, sarete i primi a saperlo (ragion per cui restate nei paraggi).

Nell'attesa, vi segnaliamo una nuova mod per Elden Ring in versione PC, la quale permette di muovere liberamente la telecamera mentre si è agganciato un nemico.

Ma non solo: nelle ultime settimane qualcuno è riuscito a far girare Elden Ring su un Nintendo 3DS, per un risultato finale a suo modo incredibile.

Per concludere, parlando di curiosità, c'è un gioco che sembra un mix tra Elden Ring e Bloodborne, e potete provarlo gratis: stiamo parlando di The Unfettered.