Capcom non sembra avere alcuna intenzione di fermare la sua corsa ai remake di Resident Evil.

Dopo il successo delle rivisitazioni di RE2, RE3 e RE4 (che trovate su Amazon), due grandi classici della saga potrebbero presto ricevere lo stesso trattamento: Resident Evil Zero e Resident Evil – Code: Veronica.

La voce arriva (nuovamente) dal noto insider AestheticGamer, conosciuto anche come Dusk Golem, che su Twitter/X ha dichiarato che entrambi i progetti sarebbero in sviluppo.

Secondo la sua ricostruzione, Capcom punterebbe a una finestra di lancio compresa tra il 2027 e il 2028, anche se l’ordine di uscita non sarebbe ancora definito.

Al momento, sia RE Zero che Code: Veronica sono disponibili in versione HD, ma si tratta pur sempre di produzioni datate, con controlli e soluzioni di design che oggi possono risultare frustranti (come alcuni classici in arrivo gratis sul Plus).

Nel caso di Code: Veronica, ad esempio, è possibile trovarsi in situazioni di stallo definitivo se non si dispone di abbastanza munizioni o cure per affrontare determinati boss, un approccio che un moderno remake potrebbe ammorbidire senza snaturare la sfida originale.

L’indiscrezione, se confermata, implicherebbe anche che Resident Evil 5 non sia attualmente in programma per un rifacimento, scelta che potrebbe non sorprendere. Il titolo del 2009, pur vendendo milioni di copie, è ricordato per alcune scelte narrative e tematiche controverse, che Capcom potrebbe preferire evitare di affrontare nel breve periodo, concentrandosi invece su capitoli che beneficerebbero maggiormente di un rinnovamento tecnico e ludico.

Naturalmente, si parla di progetti che, nella migliore delle ipotesi, arriveranno tra diversi anni. Capcom sembra intenzionata a prendersi il tempo necessario, anche in considerazione del fatto che Resident Evil Requiem è già in arrivo e che il franchise continua a godere di una popolarità altissima.

La strategia appare chiara: mantenere vivo l’interesse con uscite cadenzate, alternando nuovi capitoli e remake, senza saturare il mercato.

Come sempre, trattandosi di leak, il consiglio è di prendere queste informazioni con la dovuta cautela, in attesa di un’eventuale conferma ufficiale da parte di Capcom.