I fan di Resident Evil hanno un appuntamento importante fissato per il 19 agosto: durante la Gamescom Opening Night Live 2025, Capcom presenterà un nuovo trailer di Resident Evil Requiem.
L’indiscrezione era partita dal noto leaker Dusk Golem, ma è stata successivamente confermata direttamente da Geoff Keighley, conduttore dell’evento.
Secondo Dusk Golem, non si tratterà di un semplice richiamo, ma di una vera e propria “nuova presentazione” del gioco, seguita da un embargo stampa che scadrà il 20 agosto, portando quindi ulteriori dettagli.
Il titolo farà poi tappa anche al Tokyo Game Show, previsto per il mese successivo, segno che Capcom punta a mantenere alta l’attenzione nei mesi che precedono il lancio.
Oltre alla conferma della presenza a Colonia, il leaker ha anche rivelato un dettaglio narrativo di rilievo: Resident Evil Requiem dovrebbe rappresentare l’ultimo grande ruolo di Leon nella timeline principale della saga.
Personaggio iconico sin dai tempi di Resident Evil 2 (trovate il remake su Amazon), Leon continuerà a comparire in film in CGI o in storie ambientate in periodi precedenti, ma la sua centralità negli eventi principali sembra destinata a concludersi proprio con questo capitolo, inserito all’interno del filone narrativo definito da Capcom come “Long Awaited Endings & New Beginnings”.
Parole che confermano la volontà di Capcom di tornare a puntare sul survival horror più puro, fatto di tensione costante e atmosfere soffocanti.
Resident Evil Requiem sarà disponibile dal 27 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Con la Gamescom ormai vicina, resta da vedere se Capcom sceglierà di mostrare anche nuovi frammenti di gameplay o se punterà soprattutto a spingere la componente narrativa, salutando degnamente uno dei protagonisti più amati della serie.
Nel mentre, avete letto anche che Capcom starebbe sviluppando i remake di Resident Evil Zero e Code: Veronica con finestra di lancio prevista tra il 2027 e il 2028?