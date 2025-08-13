Sony ha appena annunciato i giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium in arrivo per il mese di agosto 2025, che saranno disponibili a partire dalla prossima settimana.

Una selezione particolarmente ricca, che include 9 giochi per gli utenti Extra e 2 aggiuntivi per chi è iscritto al piano Premium, per un totale di 11 produzioni disponibili senza costi aggiuntivi.

Nel catalogo troverete anche big particolarmente interessanti: di seguito trovate l'elenco completo dal PlayStation Blog:

PlayStation Plus Extra e Premium: giochi gratis di agosto 2025

Mortal Kombat 1 | PS5

Marvel’s Spider-Man | PS5, PS4

Sword of the Sea | PS5

Earth Defense Force 6 | PS5, PS4

Unicorn Overlord | PS5, PS4

Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key | PS5, PS4

Indika | PS5

Harold Halibut | PS5

Coral Island | PS5

Resident Evil 2 | PS5, PS4 (PS)

Resident Evil 3: Nemesis | PS5, PS4 (PS)

I big di questo mese sono indubbiamente Mortal Kombat 1 e Marvel's Spider-Man, che viene segnalato in arrivo sia su PS5 che su PS4, nonostante l'immagine scelta appartenga all'edizione Remastered.

Questo fa sospettare che verranno proposte entrambe le edizioni dell'avventura supereroistica, anche se non sono ancora arrivate ulteriori conferme in merito.

Per gli utenti iscritti a Premium, molto interessanti invece le edizioni PlayStation di Resident Evil 2 e 3, grandi classici della saga survival horror che potrete provare senza costi aggiuntivi.

Tutti i nuovi titoli verranno resi disponibili per il download a partire dal 19 agosto 2025: come sempre vi terremo aggiornati non appena potrete scaricarli sulle vostre console.

Come ulteriore bonus, segnaliamo che durante la stessa giornata verrà offerta una prova gratuita di Death Stranding 2 On The Beach, in esclusiva per gli utenti PS Plus Premium e dalla durata di ben 5 ore.

Ciò vi permetterà di provare le prime ore di gioco, prima di decidere se procedere eventualmente con l'acquisto completo (trovate l'edizione fisica su Amazon, se interessati)