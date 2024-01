Elden Ring è stato portato su una console Nintendo, ma non quella che pensate

La data per il DLC Shadow of the Erdtree latita ancora, ma a quanto pare gli appassionati di Elden Ring hanno capito come ingannare il tempo.

L'ormai classico soulslike di FromSoftware (che trovate ) è ancora molto giocato, tanto che sono in molti a trasformare il prodotto nei modi più disparati.

Basti pensare al fan che ha reso il gioco un po' più simile a Sekiro, ma ora è il turno di una novità che "converte" il gioco su una console Nintendo.

Come riportato anche da GamingBible, qualcuno è riuscito a far girare Elden Ring su un Nintendo 3DS, e non stiamo scherziamo.

«Qualcuno sa perché Morgott è stato congelato qui?», ha chiesto un utente di Reddit rivelando un filmato di quello che sembra essere il combattimento contro Morgott the Omen King, uno degli incontri più impegnativi del gioco, su 3DS.

Chiedendosi quello che stavano pensando tutti, tale "hubchie" ha scritto: «Come fai a giocarci su una console 3DS?», al che l'utente originale del thread ha scherzato; «Non potevo permettermi una PS4, quindi ho improvvisato».

«Non hai la funzione 3D attivata, che manda in tilt il boss», ha risposto un sarcastico GregenOfficial.

«Shadow of the Erdtree sarà disponibile solo su New 3DS», ha scherzato tale KeaboUltra. Il poster del thread ha affermato che Elden Ring su 3DS gira ad una velocità non ideale di 24 fps, ma, parlando seriamente, il gioco gira comunque su una console "vecchia" e non assolutamente prevista.

Il poster originale su Reddit ha poi confermato che Elden Ring gira su Nintendo 3DS grazie a una console di modding con un firmware personalizzato sulla scheda SD, utilizzando un software chiamato Pinbox.

Elden Ring è infatti disponibile ufficialmente solo su PC, PlayStation e Xbox, ma non su Nintendo 3DS, purtroppo per voi.

Restando in tema di mod legate al gioco, una nuova modifica per Elden Ring in versione PC permette di muovere liberamente la telecamera mentre si è agganciato un nemico.

Parlando invece di curiosità, dopo oltre 700 ore di gioco un fan del gioco targato From ha fatto una scoperta che potrebbe rendere molto più facile l'identificazione dei muri illusori.