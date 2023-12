Elden Ring Shadow of the Erdtree sarà «simile a Bloodborne»: parla FromSoftware

È già passato quasi un anno da quando FromSoftware ha confermato lo sviluppo di Shadow of the Erdtree, la prima ambiziosa espansione di Elden Ring, senza però svelare alcun ulteriore dettaglio in merito.

Il soulslike open world (lo trovate su Amazon) ha conquistato pubblico e critica durante lo scorso anno ed era dunque plausibile immaginare che sarebbe arrivata un'espansione per incentivare quanti più giocatori possibili ad esplorare l'Interregno.

Nelle scorse giornate vi avevamo segnalato alcuni misteriosi aggiornamenti "segreti" per la build interna, il che sembrava aver aperto la strada a un possibile reveal più approfondito del DLC.

In realtà, pare che per poterlo vedere in azione ci vorrà ancora del tempo: FromSoftware ha finalmente deciso di parlare pubblicamente di Shadow of the Erdtree in un'intervista rilasciata durante i PlayStation Partner Awards 2023 Japan Asia.

Nell'intervista riportata su Game Watch — tradotta da VG247 — Yasuhiro Kitao ha chiarito che il DLC di Elden Ring è ancora «un po' lontano», ma ha anche confermato che lo sviluppo sta procedendo molto bene.

Dichiarazioni in linea con quanto affermato dal gruppo Kadokawa solo poche settimane prima, a conferma di come ci siano ancora lavori in corso da seguire con attenzione.

Il director ha poi deciso di fare qualche piccola prima succosa anticipazione, sottolineando che sarà gestito in maniera «simile a Bloodborne»: Elden Ring Shadow of the Erdtree includerà infatti nuovi personaggi e battaglie, oltre a quelle che dovrebbero essere location inedite.

C'è insomma tutta la volontà di realizzare un'espansione simile a quanto accaduto con il soulslike in esclusiva su PlayStation, ma per poterlo vedere davvero in azione sarà necessaria ancora un po' di pazienza.

L'augurio dei fan è che si possa vedere già un primo teaser in occasione dei The Game Awards imminenti, ma stando alle parole di Kitao pare che non sarà ancora questo il caso. Possiamo però invitarvi a incrociare le dita e continuare a seguirci per tutte le ultime novità in merito.

Curiosamente, proprio pochi giorni fa sono state rilasciate alcune mod interessanti che rendevano Elden Ring molto più simile a Bloodborne, qualora vogliate ingannare l'attesa.