Elden Ring si "trasforma" in Bloodborne, grazie ai fan

La data per il DLC Shadow of the Erdtree latita ancora, ma a quanto pare gli appassionati di Elden Ring hanno deciso di rendere il gioco un po' più alla Bloodborne, grazie alle mod di rito.

Il soulslike di FromSoftware (che trovate ) è ancora molto giocato, tanto che sono in molti a rendere il titolo più bello.

Di recente, infatti, una mod ha reso il gioco un po' più simile a Sekiro, ma ora è il turno di una nuova aggiunta che farà felici i fan del titolo gotico uscito su PS4.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder "Noctis" ha rilasciato due nuove mod per Elden Ring che cercano di rendere il gioco più simile a Bloodborne.

Si tratta di due modifiche imperdibili per tutti coloro che vorrebbero Bloodborne su PC, titolo ancora latitante.

La prima mod riguarda il modo in cui il personaggio rotola nel gioco. Invece della normale animazione, il personaggio esegue i movimenti ondulatori della runa Milkweed di Bloodborne.

La seconda mod cambia invece una serie di altre animazioni del gioco, come l'uso degli oggetti. Quindi, quando si utilizzano queste mod, il personaggio si muove e si comporta in modo più simile a quello di Bloodborne.

È possibile ottenere le mod da qui, ovviamente in forma gratuita, aspettando magari che una vera versione del classico gotico di From possa finalmente uscire anche su PC. Poco sopra, trovate un video che mostra l'utilizzo degli oggetti "riveduto e corretto".

Restando in tema di mod legate al gioco, una nuova modifica per Elden Ring in versione PC permette di muovere liberamente la telecamera mentre si è agganciato un nemico.

Parlando invece di curiosità, dopo oltre 700 ore di gioco un fan del gioco targato From ha fatto una scoperta che potrebbe rendere molto più facile l'identificazione dei muri illusori.