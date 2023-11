Elden Ring Shadow of the Erdtree, finalmente ci sono novità sullo sviluppo

Sebbene vi sia ancora enorme silenzio sui dettagli e sulla data d'uscita di Shadow of the Erdtree, il misterioso DLC di Elden Ring, forse finalmente nelle ultime ore abbiamo iniziato a intravedere la luce in fondo al tunnel.

Sappiamo bene che gli autori di Elden Ring (lo trovate su Amazon) si prendono sempre tutto il tempo necessario e che fanno annunci soltanto quando lo ritengono necessario, ma c'è da dire che quella vista attualmente è una situazione decisamente insolita per un contenuto aggiuntivo.

L'annuncio è infatti arrivato alla fine dello scorso febbraio, ma da allora non abbiamo saputo letteralmente nulla su cosa aspettarci: un paradosso che, comprensibilmente, ha anche iniziato ad infastidire gli appassionati.

E forse anche gli investitori erano rimasti perplessi da tale situazione, a giudicare dall'ultimo intervento in tal senso di Kadokawa, gruppo che possiede anche FromSoftware.

Tramite Serkan Toto, noto analista della game industry, apprendiamo infatti che Kadokawa ha confermato che la produzione del contenuto aggiuntivo sembra procedere nel migliore dei modi, pur non avendo ancora una data ufficiale da rendere nota:

«La finestra di lancio per il DLC di Elden Ring non è stata ancora annunciata, ma lo sviluppo sta procedendo senza intoppi».

Un intervento che serve dunque a confermarci come FromSoftware stia lavorando duramente per garantire la migliore qualità possibile per l'espansione, senza avere alcuna fretta.

Il nostro augurio naturalmente è che possa presto arrivare qualche chiarimento proprio per l'uscita ufficiale: magari durante il corso dei prossimi The Game Awards, palcoscenico ideale per catturare l'entusiasmo dei fan.

Nel corso dello stesso intervento, Kadokawa ha anche chiarito di voler espandere le pubblicazioni fatte dalla stessa FromSoftware: una nota che potrebbe confermare come la compagnia potrebbe iniziare a distribuire da sola i suoi videogiochi, forse rinunciando alla partnership con Bandai Namco. Ovviamente, vi informeremo sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Quel che appare certo è che FromSoftware sta lavorando a tanti nuovi progetti, e non solo a Shadow of the Erdtree, come dimostrato dalle imminenti e massicce assunzioni.