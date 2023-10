Elden Ring, qualcuno ha aggiunto un "tocco" di Sekiro al gioco

Il DLC Shadow of the Erdtree annunciato lo scorso febbraio si sta facendo attendere, ma a quanto pare i fan di Elden Ring non amano starsene con le mani in mano.

Il soulslike open world di FromSoftware (lo trovate ) è infatti da tempo preso di mira dai modder, in grado di migliorarlo sensibilmente.

Basti pensare alla mod che ne cambia sia il combat system che la corsa, oltre a molto altro.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder "HumbleDuck" ha appena rilasciato una nuova mod per Elden Ring.

Come suggerisce il titolo, questa mod aggiunge al gioco meccaniche di parata e schivata fortemente ispirate a Sekiro: Shadows Die Twice.

In pratica, con questa modifica, i giocatori possono ora bloccare prima che un attacco nemico colpisca, per deviare tutti i danni ed evitare di perdere resistenza.

Come in Sekiro, è possibile infliggere danni da stamina all'attaccante mentre si devia. Inoltre, se si devia abbastanza, il nemico diventa vulnerabile, rendendo più facile sferrare un colpo mortale.

La cosa interessante è che questa mod (che potete scaricare qui, in forma gratuita) include la maggior parte, se non tutte, le animazioni di parata e risposta di Sekiro in base alla direzione. Quindi, se un attacco proviene da sinistra, il personaggio lo devierà verso destra e viceversa.

Visto e considerato che questa mod cambierà il modo di giocare, vi consigliamo di utilizzarla durante la vostra seconda run.

Restando in tema, stando agli ultimi rapporti finanziari possiamo anticiparvi che Shadow of the Erdtree non dovrebbe uscire prima di aprile 2024.

Inoltre, pare che l'espansione sia già in sviluppo in realtà da oltre un anno, anche se ovviamente non è arrivata alcuna conferma definitiva dal team.

Infine, parlando di curiosità legate al gioco, la superstar della WWE Randy Orton avrebbe pagato 1.000 dollari per le rune di Elden Ring.