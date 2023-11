Elden Ring, fan scopre un trucco dopo 700 ore di gioco

In attesa di una data per il DLC Shadow of the Erdtree annunciato lo scorso febbraio, gli appassionati di Elden Ring non hanno mollato il gioco base, scoprendo trucchi e segreti niente male.

Il soulslike open world di FromSoftware (che trovate ) è infatti ancora molto giocato, tanto che sono in molti a scovare chicche anche dopo centinaia di ore di gioco.

Basti pensare infatti alla scoperta relativa a un'arma inedita del gioco scovata dopo oltre un anno dall'uscita del titolo nei negozi.

Ora, come riportato anche da GameRant, dopo oltre 700 ore di gioco, un appassionato giocatore di Elden Ring ha fatto una scoperta importante che potrebbe rendere molto più facile l'identificazione dei muri illusori.

I muri illusori sono, di base, dei falsi muri magici che scompaiono quando il giocatore vi interagisce direttamente. Di solito nascondono armature o armi, oppure un percorso completamente nuovo da esplorare.

Ad ogni modo, i muri illusori hanno però la brutta fama di essere difficili da individuare. Di solito i giocatori li trovano per caso o rotolando contro ogni muro del gioco.

Ora, però, un utente Reddit di nome illiterateboii ha fornito un trucco su come individuare facilmente un muro illusorio.

È emerso che quasi tutti i muri delle catacombe hanno una piccola cornice di mattoni tra il pavimento e la base del muro. Tutti, tranne i muri illusori, che non hanno questa cornice sullo sfondo.

Supponendo che la scoperta di illiterateboii possa essere applicata a tutti i muri illusori di tutte le catacombe del gioco, allora individuarne uno non sarà più un compito così arduo.

