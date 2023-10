Elden Ring: Shadow of the Erdtree, forse abbiamo una data da segnare

Il DLC Shadow of the Erdtree è stato annunciato lo scorso febbraio, senza alcuna novità, sebbene a quanto pare il contenuto di Elden Ring potrebbe mostrarsi entro la fine dell'anno.

Il soulslike open world di FromSoftware (lo trovate ) ha infatti lasciato il segno, cosa questa che ha convinto il team di sviluppo a espandere l'Interregno con una nuova espansione.

Il DLC, intitolato Shadow of the Erdtree, fu annunciato ufficialmente lo scorso 28 febbraio, senza alcuna ulteriore notizia.

Questo silenzio sta del resto spazientendo e non poco i fan, sebbene ora è emersa una possibile data da segnare sul calendario relativamente a quando rivedremo il DLC in azione.

Come riportato anche da PSU, FromSoftware potrebbe presentare il tanto atteso DLC Shadow of the Erdtree durante i The Game Awards 2023, momento durante il quale verrà anche annunciata la data di uscita dell'espansione.

Questo, almeno, secondo il leaker e YouTuber Ziostorm, che ha avvertito che le sue fonti non sono state verificate, quindi per il momento è meglio archiviare il tutto come un rumor.

Detto questo, sembra che Shadow of the Erdtree dovrebbe essere lanciato il 5 febbraio 2024, quindi a circa due anni dall'uscita di Elden Ring.

I TGA 2023 si terranno in ogni caso il 7 dicembre prossimo, quindi mancano in effetti solo pochi mesi prima di scoprire se queste previsioni si riveleranno veritiere oppure no.

Stando agli ultimi rapporti finanziari possiamo anticiparvi che Shadow of the Erdtree non dovrebbe uscire prima di aprile 2024.

Inoltre, pare che l'espansione sia già in sviluppo in realtà da oltre un anno, anche se ovviamente non è arrivata alcuna conferma definitiva dal team.

Infine, parlando di curiosità, la superstar della WWE Randy Orton avrebbe pagato 1.000 dollari per le rune di Elden Ring, così da non dover salire di livello da solo.