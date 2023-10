Qualcuno ha pagato 1.000 dollari per far salire di livello il suo personaggio di Elden Ring

Elden Ring è un gioco sicuramente molto apprezzato, sebbene a qualcuno pare non vada un granché di potenziare il proprio personaggio da solo.

Lasciando da parte altri classici come Bloodborne (trovate l'edizione GOTY su Amazon) l'ultimo souls di From è infatti ancora oggi molto giocato.

Basti pensare che qualcuno ha pubblicato anche Elden Ring Dark Moon, un modpack che rende il gioco ancora più grande.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, la superstar della WWE Randy Orten avrebbe pagato 1.000 dollari per le rune di Elden Ring, così da non dover salire di livello da solo.

Si dice che Elden Ring sia il gioco di FromSoftware più accessibile per i nuovi giocatori, ancor più se si è disposti a pagare per raggiungere il livello 100, a quanto pare.

È esattamente quello che ha fatto la superstar della WWE, che di recente ha rivelato di essere un grande fan del soulslike di FromSoftware, solo che non ama dover macinare livelli.

Durante un recente livestream su Twitch chiamato The Insiderz, l'ex coppia di tag team della WWE Brennan Williams e Mansoor Al-Shehail hanno raccontato che una volta Orton si è avvicinato a loro per raccontare le sue avventure nell'Interregno.

Si è scoperto che amava il gameplay e l'esplorazione frenetica, ma non gli piaceva salire lentamente di livello per affrontare la sfida successiva.

La sua soluzione? Pagare un giocatore 1.000 dollari per fornirgli una scorta infinita di rune (la valuta usata per salire di livello), in modo da poter schizzare al livello 100 ed essere pronto a tutto.

Citando Orten, Al-Shehail ha detto: «Sì, è fo**utamente difficile. Ho pagato un tizio 1.000 dollari per darmi rune infinite in modo da poter salire subito di livello fino a 100». Williams ha poi aggiunto: «Adoro quel gioco. È fantastico. Ma no, non potevo sopportare quella stronzata, così ho pagato un tizio per darmi un mucchio di rune».

Se invece volete cavarvela da soli e se avete deciso di mettere ora mano a Elden Ring solo ora, vi ricordiamo che trovate su SpazioGames delle ricche guide alle diverse caratteristiche del gioco.

