Elden Ring, i fan sono stufi di aspettare Shadow of the Erdtree: «Qual è il senso di annunciarlo?»

Ci capita spesso di dover commentare i casi di videogiochi annunciati probabilmente troppo presto rispetto alla loro uscita effettiva, e purtroppo sembrerebbe che anche il primo DLC di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, rientri in queste circostanze.

Il soulslike open world di FromSoftware (lo trovate ) riuscì a conquistare meritatamente record di vendita e numerosi premi come gioco dell'anno, spingendo il team di sviluppo a espandere l'Interregno con una nuova espansione dedicata.

Il DLC, intitolato Shadow of the Erdtree, fu annunciato ufficialmente lo scorso 28 febbraio, senza alcuna ulteriore notizia ed esclusivamente con una semplice immagine teaser: un reveal che lasciava intuire come ci sarebbe voluto ancora molto tempo prima di vederlo in azione.

Tuttavia, pochi fan si aspettavano un silenzio così longevo, durato addirittura 220 giorni da quell'annuncio ufficiale: come riportato da Dexerto, questo ha spinto diversi fan a perdere la pazienza, portandoli a domandarsi se non fosse stato meglio attendere prima del reveal.

«Qual è il senso di annunciare un DLC se poi [gli sviluppatori] restano in silenzio per 220 giorni? È una cosa normale?».

C'è da dire che si tratta effettivamente di una situazione insolita per un'espansione: le case di sviluppo tendono ad annunciare questi contenuti aggiuntivi solo pochi mesi prima del lancio, mentre in questo caso sembra che FromSoftware abbia bisogno di parecchio tempo prima di poter anche solo mostrare uno screenshot.

Tuttavia, gli autori non sono nuovi a casi del genere: come giustamente ricordano alcuni utenti in queste discussioni online, anche lo stesso Elden Ring fu annunciato nel 2019, ma iniziò a essere mostrato davvero solo nel 2021.

Ovviamente, ci si augura che l'attesa non sia effettivamente così longeva, ma è plausibile immaginare che FromSoftware abbia deciso di annunciare Shadow of the Erdtree con così tanto anticipo solo per confermare ai fan che un DLC è effettivamente in arrivo — placando allo stesso tempo anche probabili domande degli investitori.

Vi terremo prontamente aggiornati non appena sapremo qualcosa in più anche noi sulla data d'uscita effettiva, ma stando agli ultimi rapporti finanziari possiamo anticiparvi che Shadow of the Erdtree non dovrebbe uscire prima di aprile 2024.

Inoltre, pare che l'espansione sia già in sviluppo in realtà da oltre un anno, anche se ovviamente non è arrivata alcuna conferma definitiva dal team. Possiamo solo attendere e augurarci che l'espansione renda giustizia alla spettacolare avventura nell'Interregno.