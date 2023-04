Elden Ring, il DLC Shadow of the Erdtree sarebbe già in sviluppo da oltre un anno

Il primo DLC di Elden Ring potrebbe essere molto più ambizioso di quanto inizialmente preventivato: sembra infatti che Shadow of the Erdtree sia in realtà entrato in sviluppo poco dopo il lancio del soulslike open world.

Il capolavoro di FromSoftware si è rivelato uno dei prodotti videoludici più importanti di tutto il 2022, conquistando non solo i fan del genere soulslike ma anche e soprattutto il grande pubblico.

Per questo motivo c'è grande attesa per scoprire di cosa tratterà il DLC di Elden Ring (lo trovate su Amazon), che a quanto pare sarebbe già in sviluppo addirittura dallo scorso aprile.

Come riportato da DualShockers, l'indiscrezione arriva direttamente dal profilo LinkedIn di Kenneth Chan, director e producer di FromSoftware, in cui sottolinea che è proprio da aprile 2022 che ha iniziato a dare il suo contributo a Shadow of the Erdtree.

Il suo profilo era già stato notato per via di un progetto misterioso segnalato in sviluppo dallo scorso gennaio: una data rivelatasi evidentemente errata, dato che l'ultimo aggiornamento ha chiarito che questo nuovo titolo è proprio Elden Ring Shadow of the Erdtree.

La notizia rende comunque evidente che FromSoftware ha iniziato molto rapidamente i lavori per la prima espansione, ma evidentemente deve aver deciso di avviare lo sviluppo solo dopo avere avuto conferma del grande successo del soulslike open world.

Ricordiamo infatti che Elden Ring fu rilasciato alla fine dello scorso febbraio: le vendite ottenute dopo il primo mese devono essersi rivelate così soddisfacenti da convincere il team a procedere con i lavori.

Un primo indizio sullo sviluppo del DLC potrebbe essere stato svelato addirittura durante lo scorso marzo: un post misterioso dell'account ufficiale del soulslike aveva infatti fatto riferimento proprio a "Shadow of the Erdtree", ma era passato inosservato.

In attesa di scoprire con certezza cosa aspettarci da questa prima espansione, abbiamo provato a immaginare le 7 boss fight che vorremmo vedere nel DLC di Elden Ring.