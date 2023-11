Elden Ring, scoperto un attacco nemico segreto dopo quasi 1000 ore

I fan stanno aspettando di mettere finalmente le mani sul DLC Shadow of the Erdtree annunciato lo scorso febbraio, ma nel mentre gli stessi non hanno mollato Elden Ring, scoprendo trucchi e segreti nascosti.

Il soulslike di FromSoftware (che trovate ) è infatti ancora molto giocato, tanto che sono in molti a scovare chicche dopo migliaia di ore di gioco.

Basti pensare infatti alla scoperta relativa a un'arma inedita del gioco scovata dopo oltre un anno dall'uscita del titolo nei negozi.

Ora, dopo che un altro giocatore di Elden Ring ha fatto una scoperta importante relativa ai muri illusori dopo ben 700 ore, è il momento di un attacco nemico rimasto nascosto per moltissimo tempo.

Come riportato anche da GameRant, infatti, un giocatore ha scovato un insolito attacco da parte delle Teste di Zucca Folli dopo aver giocato per quasi 1000 ore al gioco di FromSoftware.

Un giocatore chiamato MidnightLess882 ha condiviso un video in cui un Lesser Mad Pumpkin Head lo sconfigge in un modo unico apparentemente mai visto prima.

Nella clip di 14 secondi, è possibile vedere il giocatore in sella a un cavallo che attacca il nemico da dietro. L'eroe riceve il primo colpo, ma viene colto di sorpresa quando la Testa di Zucca usa qualcosa per farlo cadere da cavallo.

Come se non bastasse, la combo continua: il nemico colpisce due volte il giocatore con una testata mentre è a terra. L'intera sequenza provoca danni sufficienti a uccidere il protagonista prima ancora che questi possa reagire.

La Testa di Zucca in questione è una versione comune del boss omonimo di Elden Ring e attacca con pattern simili.

Normalmente, il comportamento abituale del nemico è quello di attaccare il giocatore con la sua arma, utilizzando i suoi colpi di testa quando il giocatore si avvicina.

Il post di MidnightLess882 ha ottenuto oltre 1800 upvotes su Reddit, diventando molto popolare tra la community.

Nei commenti, la maggior parte dei giocatori ha confermato di non aver mai visto questo attacco, mentre altri hanno spiegato di ritenere che questa combo avviene solo quando alcuni nemici riescono a fare cadere da cavallo un giocatore. Insomma, il mistero sarebbe stato svelato.

Restando in tema di curiosità legate al gioco, la superstar della WWE Randy Orton avrebbe pagato 1.000 dollari per le rune di Elden Ring.

Ma non solo: un altro fan ha invece scoperto un dialogo nascosto molto interessante dopo 730 ore di gioco in Elden Ring.