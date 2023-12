Elden Ring, sbuca un mese per il DLC Shadow of the Erdtree

I fan ancora non avevano una data per il DLC Shadow of the Erdtree annunciato lo scorso febbraio, ma a quanto pare gli appassionati di Elden Ring possono ora gioire.

Il soulslike open world di FromSoftware (lo trovate ) è infatti ancora sulla cresta dell'onda.

Stando agli ultimi rapporti finanziari è stato possibile scoprire che Shadow of the Erdtree non avrebbe dovuto uscire prima di aprile 2024.

Del resto, l'espansione sarebbe già in sviluppo in realtà da oltre un anno, sebbene è ora di fare sul serio con un leak che - se confermato - farà la felicità di molti.

Stando a quanto riportato su alcuni volantini pubblicati online da Thrustmaster ma subito rimossi (via GameRant), il pad ufficiale di Shadow of the Erdtree uscirà proprio a febbraio 2024.

Trattandosi di un prodotto legato in tutto e per tutto al DLC, la distribuzione del pad dovrebbe avvenire in concomitanza con il contenuto scaricabile.

Ma non solo: nel medesimo volantino sono presenti riferimenti anche a due controller aggiuntivi basati su Malenia e Ranni, in uscita nel 2025.

Questi, quindi, dovrebbero essere distribuiti assieme ad altrettanti contenuti aggiuntivi per Elden Ring, sebbene al momento non è chiaro di cosa si tratti.

Si ipotizza infatti una seconda espansione o magari anche solo gratuito simile a quello per il Colosseo. Staremo a vedere.

Nell'attesa di saperne di più, una nuova mod per Elden Ring in versione PC permette di muovere liberamente la telecamera mentre si è agganciato un nemico.

Ma non solo: il modder "Noctis" ha rilasciato due nuove mod per Elden Ring su PC che cercano di rendere il gioco più simile a Bloodborne.

Parlando invece di curiosità, dopo oltre 700 ore di gioco un fan del gioco targato From ha fatto una scoperta che rende più facile l'identificazione dei muri illusori.