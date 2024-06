Edizioni fisiche alla riscossa: arriva anche quella dell'indie fenomeno dell'anno

Date per morte ormai parecchie volte, le edizioni fisiche dei videogiochi sembra vogliano prendersi ancora prepotentemente la loro fetta di mercato.

Così, dopo che in queste ore è arrivato l'annuncio di Alan Wake 2 in copia retail e si sta parlando dell'assenza del disco nella copia fisica di Black Myth: Wukong, ecco che anche Balatro si prepara ad arrivare sugli scaffali. Fisicamente, si intende.

Il gioco di carte roguelike, che è stato uno dei grandi fenomeni e successi indipendenti dell'anno — come vi ha spiegato molto bene il nostro Salvatore Pilò, sottolineando l'efficacia del suo game design — ha annunciato in queste ore con la diffusione di un comunicato stampa l'arrivo di una versione fisica per console, destinata ai giocatori su PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Realizzata da Playstack e da LocalThunk, che tirano così fuori un asso dalla manica (...), questa versione del gioco includerà anche 10 carte fisiche che richiamano il design di quelle del gioco.

Il prezzo sarà di $29,99, con il lancio che è atteso entro l'anno.

Dal suo debutto, Balatro ha venduto oltre un milione di copie, mescolando in modo geniale meccaniche da deck building a dinamiche da roguelike.

Si basa sul poker, ma rimescola le carte (concedetemi quest'altra battuta) in modo originale e imprevedibile.

Oltre che su console, è disponibile in digitale anche su PC.