Black Myth rinviato per Xbox, l'edizione fisica non include nessun disco

Doccia fredda per i videogiocatori su Xbox Series X|S che stavano aspettando il 20 agosto per mettere le mani su Black Myth: Wukong, l'action RPG con meccaniche da soulslike che si è fatto notare fin dal suo annuncio e che ora è vicinissimo al debutto.

Dopo essersi mostrato alla Summer Game Fest qualche ora fa, il gioco ha visto venire pubblicata sul suo sito ufficiale una guida al pre-ordine, dalla quale apprendiamo che il 20 agosto non sarà disponibile su console Xbox, per le quali Game Science ha deciso di prendersi più tempo. Su queste console, quindi, Black Myth arriverà più avanti, in una data da destinarsi.

Advertisement

«Attualmente stiamo ottimizzando la versione Xbox affinché raggiunga i nostri standard di qualità, per cui non sarà lanciata simultaneamente con le altre piattaforme» scrive lo sviluppatore.

«Ci scusiamo per il ritardo e miriamo a minimizzare l'attesa per i giocatori su Xbox. Annunceremo una nuova data presto, appena [il gioco] raggiungerà i nostri standard di qualità».

Se Atene piange, Sparta però non ride — almeno se si è fan delle edizioni fisiche dei videogiochi. Nelle stesse FAQ, infatti, Game Science ha anche fatto sapere che le edizioni fisiche del gioco non includeranno un disco, ma solo un codice da riscattare, per via di difficoltà logistiche.

In edizione fisica il gioco sarà proposto con una Deluxe e una Collector's. Ma, come leggiamo, «entrambe le edizioni fisiche includono un codice di accesso alla Digital Deluxe Edition di Black Myth: Wukong».

Il motivo viene spiegato poco dopo, in un paragrafo apposito:

Si tratta della prima volta in cui Game Science lancia un gioco su console in tutto il mondo e stiamo affrontando delle limitazioni, nelle risorse offline richieste per l'importazione, l'esportazione, la distribuzione e la vendita delle copie fisiche. Questi fattori hanno reso difficile, per noi, vendere le copie fisiche simultaneamente all'uscita del gioco. Il nostro team di pubblicazione sta lavorando attivamente per risolvere il problema ed esplorare delle opzioni che ci permettano di offrire dei dischi in formato fisico».

Nelle stesse FAQ, infine, viene precisato che il gioco includerà dei DLC che però non avranno una natura da pay-to-win, in futuro. Vedremo di cosa si tratterà.

L'uscita rimane fissata per PC e PS5 il 20 agosto prossimo, mentre rimaniamo in attesa della nuova data su Xbox Series X|S.