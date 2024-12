EA Sports FC 25 per PS5: porta il calcio nel tuo salotto a PREZZO SCONTATO! - 18%

Se siete appassionati di calcio virtuale e desiderate arricchire la vostra collezione videoludica, EA Sports FC 25 per PS5 è ora disponibile su Amazon a soli 44,98€, offrendo uno sconto del 18% rispetto al precedente prezzo di 54,99€. Questa promozione rappresenta un'opportunità imperdibile per immergersi in un'esperienza calcistica rinnovata e coinvolgente.

EA Sports FC 25, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 25 (qui trovate la nostra recensione completa) introduce diverse novità che arricchiscono il gameplay e ampliano le modalità di gioco. Una delle aggiunte più interessanti è la modalità Rush 5 vs 5, che consente di disputare partite rapide e dinamiche con gli amici nelle modalità Football Ultimate Team, Club e Calcio d'inizio. Questa modalità offre un'esperienza fresca e divertente, ideale per chi cerca sfide immediate e coinvolgenti.

Il gioco vanta un database impressionante di oltre 19.000 giocatori e giocatrici provenienti da più di 700 squadre, con movimenti, stili di gioco ed esultanze basati su dati reali raccolti dai campionati più prestigiosi. Questa attenzione al dettaglio garantisce un realismo senza precedenti, permettendo ai giocatori di vivere un'esperienza autentica sul campo virtuale.

Un'altra innovazione significativa è rappresentata da FC IQ, un sistema che offre un maggiore controllo strategico e movimenti di squadra più realistici. Basato su un nuovo modello di intelligenza artificiale alimentato da dati reali, FC IQ influenza le tattiche di gioco attraverso nuovi ruoli per i giocatori, rendendo ogni partita più avvincente e strategica.

Per la prima volta nella serie, EA Sports FC 25 introduce la carriera femminile, permettendo ai giocatori di prendere il controllo di un club o di una calciatrice in uno dei cinque principali campionati mondiali. Questa inclusione rappresenta un passo importante verso una maggiore rappresentatività nel mondo dei videogiochi sportivi, offrendo nuove opportunità di gioco e gestione.

EA Sports FC 25 rappresenta un'esperienza calcistica completa e innovativa con numerose nuove funzionalità.

