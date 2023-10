EA Sports FC 24 Update 1.04 disponibile: ecco cosa cambia

EA Sports FC 24 ha visto un numero di aggiornamenti uscire dopo il lancio, ma a quanto pare è il momento di un ulteriore update.

Il nuovo simulatore di calcio (potete trovarlo ) propone infatti un buon numero di opzioni e novità, ma anche piccole cose da correggere in corsa.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato approfonditamente che «il team sa bene su quali cavalli puntare per continuare a sollecitare i suoi appassionati, ma il rebranding totale del progetto dà un po' la sensazione di occasione persa, che poteva essere spesa per portare una sterzata più evidente e marcata».

Ora, dopo che EA Sports FC 24 ha ottenuto la prima posizione nella classifica settimanale dei giochi più venduti in Italia, è il momento di parlare delle novità di questa patch, il Title Update 3.

Come riportato anche da PSU, Electronic Arts ha pubblicato le note della patch 1.04 di EA Sports FC 24, con una serie di correzioni per la modalità carriera, il gameplay e l'Ultimate Team.

Tra le correzioni risolte, quella che vedeva i giocatori scomparire dalle partite dopo una sostituzione o un cartellino rosso. Ma non solo: dopo il completamento di una partita, a volte l'opzione del menu Avanzamento non funzionava se prima non si visitava un altro menu nella schermata post-partita.

Inoltre, a volte, il portiere poteva superare la posizione prevista quando usciva di corsa dalla porta, così come i calciatori potevano compiere movimenti non realistici nel tentativo di recuperare la palla.

Il download della patch 1.04 partirà in automatico una volta collegata la vostra piattaforma di gioco a Internet, con il gioco installato o il disco inserito. La lista completa delle note della patch la trovate qui.

Restando in tema, stando a quanto reso noto nelle scorse ore dal presidente di EA Sports, i nuovi giocatori di FC 24 sono aumentati di quasi il 20% rispetto all'anno precedente, dimostrando l'entusiasmo degli appassionati di calcio.

Questo, nonostante alcuni giocatori si siano invece davvero infuriati per una loot box etichettata da molti nella community come "pay-to-win", come vi abbiamo reso noto solo pochi giorni fa.

Infine, Electronic Arts ha annunciato EA Sports FC Tactical, uno spin-off strategico della celebre simulazione calcistica per dispositivi mobile.