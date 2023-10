EA Sports FC 24, fan furiosi per il prezzo di un loot box

La prima edizione del nuovo simulatore di Electronic Arts, ossia EA Sports FC 24 ha fatto il suo debutto, ma a quanto pare qualcuno non è rimasto troppo contento da una feature del gioco.

Il titolo calcistico propone infatti tante novità, prendendo le distanze (ma non troppo) dai vari FIFA usciti negli scorsi anni.

Nella recensione del gioco vi abbiamo spiegato che «il team sa bene su quali cavalli puntare per continuare a sollecitare i suoi appassionati, ma il rebranding totale del progetto dà un po' la sensazione di occasione persa, che poteva essere spesa per portare una sterzata più evidente e marcata».

Ora, sebbene EA Sports FC 24 sembra aver ottenuto la prima posizione nella classifica settimanale dei giochi più venduti nel Regno Unito, una frangia di giocatori si sta lamentando del costo di una loot box.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, alcuni giocatori si sono infuriati per una loot box etichettata da molti come "pay-to-win".

EA è nota per l'introduzione di loot box nei suoi giochi sportivi, lo ha fatto costantemente con FIFA Ultimate Team, ma le box più costose sono arrivate un po' di tempo dopo il lancio del gioco.

Questa volta, parliamo di un "problema" rilasciato prima ancora dell'uscita del gioco. A far arrabbiare la community è il pacchetto "Elite Season Opener".

Parliamo di un loot box che contiene potenti carte giocatore per allestire una grande squadra. Il pacchetto viene venduto per l'equivalente di 30 dollari - i giocatori possono acquistarlo con le monete Ultimate Team (una valuta guadagnata nel gioco) o con 3.000 punti FC (una valuta premium acquistata con denaro "reale").

Non solo il pacchetto è costoso, soprattutto perché i giocatori avranno inizialmente speso più di 60 dollari per il gioco, ma non è possibile acquistare 3.000 punti FC in un'unica transazione (la cifra più vicina è di 2.800).

Su Reddit, l'utente "towfoon" ha commentato con rabbia: «Non si può assolutamente normalizzare che la gente spenda una tale quantità di denaro per un gioco che ha già un prezzo eccessivo».

Altri giocatori sono furiosi per il fatto che EA possa far pagare un tale prezzo quando il gioco ha un ciclo di vita di appena un anno.

L'ultima parola è di "the_shine_", che ha detto: «Quest'anno mi aspettavo qualcosa di nuovo. Non so a cosa stessi pensando».

Polemiche a parte, la versione Switch (che abbiamo potuto vedere in movimento pochi giorni fa) non sembra per niente male.

Restando in tema, nelle scorse settimane gli sviluppatori hanno anche approfondito come funzioneranno le nuove modalità Club e Volta di EA Sports FC 24, confermando anche il debutto del cross-play.