EA Sports FC 24 trionfa in Italia: ecco la versione più venduta

EA Sports FC 24 ha attirato diversi milioni di utenti nella settimana di debutto, ma è ora di scoprire come se l'è cavata il gioco in Italia lato vendite.

Il nuovo simulatore di calcio propone infatti un buon numero di opzioni e novità, bene accolte soprattutto da chi ha amato i vecchi FIFA.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato approfonditamente che «il team sa bene su quali cavalli puntare per continuare a sollecitare i suoi appassionati, ma il rebranding totale del progetto dà un po' la sensazione di occasione persa, che poteva essere spesa per portare una sterzata più evidente e marcata».

Ora, dopo che EA Sports FC 24 ha ottenuto la prima posizione nella classifica settimanale dei giochi più venduti nel Regno Unito, sembra che anche nella nostra penisola il titolo non sia andato per niente male, guadagnando le prime tre posizioni.

Come riportato da IIDEA sui suoi canali social, il gioco calcistico di EA Sports si è portato a casa il podio (relativamente alla versione PS5), il secondo posto e la terza posizione.

Ecco la Top 3 completa della settimana appena trascorsa, abbastanza esplicativa:

EA Sports FC 24 per PlayStation 5 EA Sports FC 24 per PlayStation 4 EA Sports FC 24 per Xbox Series X|S

Si tratta quindi di un debutto sorprendente, atto a rimarcare - come se ce ne fosse bisogno - che nel nostro paese il gioco del calcio va sempre per la maggiore.

Del resto, stando a quanto reso noto nelle scorse ore dal presidente di EA Sports, i nuovi giocatori di FC 24 sono aumentati di quasi il 20% rispetto all'anno precedente, dimostrando l'entusiasmo degli appassionati di calcio.

Questo, nonostante alcuni giocatori si siano invece davvero infuriati per una loot box etichettata da molti nella community come "pay-to-win", come vi abbiamo reso noto solo pochi giorni fa.